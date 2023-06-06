Глава Крымской митрополии награжден Императорским орденом Святой Анны

6 июня в Епархиальном управлении советник Канцелярии Главы Российского императорского дома в Крыму и г. Севастополе Владислав Пилькевич торжественно вручил почётную награду – Императорский Орден Святой Анны первой степени Главе Крымской митрополии, митрополиту Симферопольскому и Крымскому Лазарю. Как сообщает пресс-служба митрополии, награда вручена «в знак внимания, благодарности, почёта и уважения со стороны Российского императорского дома к Главе Крымской митрополии за заслуги перед Россией и российской культурой».

Императорский орден Святой Анны — одна из самых авторитетных наград России. Орден был учрежден в 1735 году как династическая награда герцогства Гольштейн-Готторпского и 5 апреля 1797 года введённый указом императора Павла Первого в наградную систему Российской империи «для отличия духовных лиц, военных, гражданских и придворных чинов». После 1917 года награждение орденом Святой Анны было прекращено и орден прекратил своё существование как российская награда. Орден, однако, продолжил существование как династическая награда дома Романовых.

Орден Святой Анны первой степени представляет собой золотой, большой, покрытый красною финифтью крест, на белом финифтяном поле — изображение Святой Анны, а на обороте, на таком же поле, латинский синего цвета вензель начальных букв орденского девиза, под короною. Носится на красной с жёлтою каймой ленте с кованою серебряною на правой стороне груди звездою, в средине коей красный крест; вокруг креста, на красной финифти, латинский девиз: Amantibus Justitiam, Pietatem, Fidem, то есть «Любящим Правду, Благочестие, Верность».

Фамильные ордена и награды Российского императорского дома являются памятниками истории и частью культурного наследия России, неотъемлемым достоянием Российского императорского дома.

К высшему ордену Российского императорского дома Романовых Святого Андрея Первозванного и, соответственно, вместе с ним к I степени Императорского ордена святой Анны сопричислены Святейший Патриарх Русской Православной Церкви Алексий II Святейший Патриарх Кирилл. В числе награждённых – митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, Первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Управляющий делами Московской Патриархии Высокопреосвященный Митрополит Воскресенский Дионисий и многие другие предстоятели, высшие иерархи и священнослужители, — отмечает пресс-служба Крымской митрополии.

В ответ митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь сердечно поблагодарил Владислава Пилькевича за высокую награду и передал в дар икону святителя Луки, Архиепископа Крымского.

Фото: пресс-служба Крымской митрополии.

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