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Глава РК Сергей Аксёнов: "Этот праздник дарит нам свет веры"
иллюстрация: Фейсбук, Сергей Аксёнов

Глава РК Сергей Аксёнов: «Этот праздник дарит нам свет веры»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:20 06.01.2021

От всей души поздравляю вас с великим и светлым праздником Рождества Христова!

Этот праздник дарит нам свет веры, надежды, любви, учит милосердию, побуждает творить добрые дела. Он обращает нас к нашим истокам. Объединяет вокруг вечных духовных, нравственных и семейных ценностей, без которых невозможно развитие государства и общества.

Православная церковь играет огромную роль в укреплении мира и согласия на крымской земле, в деле сохранения веры и традиционных ценностей нашего народа, в воспитании подрастающего поколения. Этот подвижнический труд заслуживает самой высокой оценки.

В этот светлый и радостный день хочу пожелать всем крепкого здоровья, мира, благополучия и Божьей помощи во всех добрых делах!

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов

Глава РК Сергей Аксёнов: "Этот праздник дарит нам свет веры"

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