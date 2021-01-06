Глава РК Сергей Аксёнов: «Этот праздник дарит нам свет веры»

От всей души поздравляю вас с великим и светлым праздником Рождества Христова!
Этот праздник дарит нам свет веры, надежды, любви, учит милосердию, побуждает творить добрые дела. Он обращает нас к нашим истокам. Объединяет вокруг вечных духовных, нравственных и семейных ценностей, без которых невозможно развитие государства и общества.
Православная церковь играет огромную роль в укреплении мира и согласия на крымской земле, в деле сохранения веры и традиционных ценностей нашего народа, в воспитании подрастающего поколения. Этот подвижнический труд заслуживает самой высокой оценки.
В этот светлый и радостный день хочу пожелать всем крепкого здоровья, мира, благополучия и Божьей помощи во всех добрых делах!
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..