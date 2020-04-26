Глава Роспотребнадзора призвала россиян пересидеть майские праздники дома

Россияне должны пересидеть майские праздники дома, чтобы не допустить взрывного распространения коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Мы должны эти праздничные дни оставаться дома, — сказала она в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Попова сказала, что России пока удается избегать взрывного развития заболеваемости коронавирусом.

Мы не видим никакого пика. Пик — это взрыв. Взрыва у нас нет, — сказала она.

Но риск взрывного распространения, по ее словам, еще сохраняется, поэтому в майские праздники россиянам и нужно самоизолироваться.

Это — самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли, — отметила Попова.

Она подчеркнула, что режим самоизоляции в России позволил резко снизить темпы заражения коронавирусом. Попова напомнила, что «если мы начинали с темпов прироста почти в 30% в сутки, то сегодня мы — меньше 10%«.

То, что режим самоограничения сыграл максимально положительную роль — это абсолютно очевидно… Соблюдение требований — это единственный путь избежать проблем. Другого сегодня никакого такого пути нет, — добавила руководитель Роспотребнадзора. — Мы подготовим рекомендации к майским праздникам. Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы нарушать те требования, которые есть, — это очевидно.