Глава ВМС Германии ушел в отставку из-за слов о Крыме

На Украине говорят: «маловато будет».

Глава Военно-Морских Сил Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после слов о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

Я попросил федерального министра обороны освободить меня от полномочий главы ВМС с немедленным вступлением в силу, — говорится в заявлении пресс-центра ВМС.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт приняла прошение вице-адмирала.

Напомним, Шенбах на конференции в индийском институте оборонных исследований Манохара Паррикара заявил:

Крымского полуострова (на Украине — ред.) нет, он никогда не вернется. Принадлежность полуострова России — это факт.

МИД Украины после этого потребовал, чтобы правительство Германии опровергло слова главы ВМС… Адмирал просто ушел, не взяв своих слов назад.

Но это не конец истории! Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал «недостаточной» отставку Шенбаха.

Хотя Украина приветствует своевременную отставку инспектора немецкого Военно-морского флота Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к политике Германии, — заявил украинский дипломат.

По его словам, для восстановления доверия правительство Германии должно изменить политику в отношении Киева (вероятно, речь идет о займах и поставках вооружения, в чем Германия Украине ранее отказала). Еще одна деталь: свое заявление Мельник начал со слов «немецкое высокомерие и мания величия». Ну если берлин и это «проглотит»…

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