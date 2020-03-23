Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса усиливается. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он напомнил, что от первого заражения до первой сотни тысяч случаев прошло 67 дней. Вторые сто тысяч случаев достигнуты за 11 дней. Еще 100 тысяч случаев произошли всего за четыре дня, передает ТАСС .

Глава ВОЗ подчеркнул, что может «изменить траекторию» событий. Он призвал проверять на коронавирус всех, в отношении кого появилось подозрение, и лечить все подтвержденные случаи.

Следует также выявлять и помещать на карантин всех, кто имел тесные контакты с больными, — подчеркнул Гебрейесус.

Ранее 23 марта президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Булут Багчи рассказал, что потери туристической отрасли из-за коронавируса уже превысили 600 млн. долларов. К концу года убытки могут превысить триллион долларов. Работу могут потерять до 50 млн. человек. Учитывая связь туризма с другими сферами экономики, можно говорить о суммарных потерях в 5 трлн. долларов.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса 11 марта. Гербейесус говорил о вероятности такого решения несколькими днями ранее и заявил, что это будет первая в истории пандемия, которую можно контролировать.