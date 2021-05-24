Главгосэкспертиза: в научном центре Никитского ботанического сада пройдет капремонт

Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта технических зданий Никитского ботанического сада, расположенных в крымском селе Новый сад. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Основные научные корпуса центра находятся возле Ялты в приморском поселке Никита. Но Отдел степного растениеводства расположен в Цветочном квартале села Новый сад Симферопольского района. Именно здесь и будет произведен капитальный ремонт системы отопления, наружной сети и части котельной, достоверность определения сметной стоимости которого проверила Главгосэкспертиза России. Здесь проведут восстановление демонтированной ранее системы отопления, замену котла и обустройство места его установки. Здание котельной, которое находится в аварийном состоянии, – оно покрыто вертикальными трещинами, а плиты перекрытия и несущая арматура частично разрушены, – будет отремонтировано, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Работы планируется производить полностью за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. Проектную документацию подготовило ООО «Крым-Проект».

СПРАВКА: Никитский ботанический сад был создан по указу императора Александра I, повелевшего учредить в Крыму «Императорский казенный ботанический сад» и выделившего на это ежегодную ссуду в 10 000 рублей. Через год после этого, в 1812 году, на пост директора сада был назначен 31-летний Христиан Стевен – российский ботаник шведского происхождения, доктор медицины и энтомолог. Именно он решил выращивать в саду полезные и декоративные растения из южной Европы для того, чтобы затем распространять их по всему Крыму. В том же году были осуществлены первые посадки.

За двенадцать лет работы Стевен собрал более 450 видов экзотических растений и провел важные опыты по выращиванию полезных культур. Так, именно в Никитском ботаническом саду впервые на территории России высадили многие экзотические для того времени овощные культуры, которые сегодня выращивают в нашей стране. Здесь были проведены первые опыты и по выращиванию табака, получившие впоследствии успешное продолжение.

В советское время сад подчинялся Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени Ленина, а после распада СССР входил в систему Национальной академии аграрных наук Украины. В настоящее время он является Федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Никитский ботанический сад — Национальный научный центр» («НБС-ННЦ»).