Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Главное управление культуры Севастополя преобразуют в Департамент культуры

crimeapress_news

реклама в крыму
Главное управление культуры Севастополя преобразуют в Департамент культуры
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Главное управление культуры Севастополя преобразуют в Департамент культуры

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:48 01.03.2021

Соответствующее решение во время внеочередного заседания Правительства Севастополя озвучил Губернатор Михаил Развожаев.

Принято решение преобразовать Главное управление культуры Севастополя в Департамент культуры. Сегодня соответствующие документы подготовлены и приняты на заседании Правительства, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

В ближайшие дни Департамент культуры возглавит Ирина Васильевна Романец, ранее она работала заместителем главы Сочи, позже — заместителем главы администрации в  Ялте.

Главное управление культуры Севастополя преобразуют в Департамент культуры

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.