Главное управление культуры Севастополя преобразуют в Департамент культуры

Соответствующее решение во время внеочередного заседания Правительства Севастополя озвучил Губернатор Михаил Развожаев.

Принято решение преобразовать Главное управление культуры Севастополя в Департамент культуры. Сегодня соответствующие документы подготовлены и приняты на заседании Правительства, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

В ближайшие дни Департамент культуры возглавит Ирина Васильевна Романец, ранее она работала заместителем главы Сочи, позже — заместителем главы администрации в Ялте.