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Главный инфекционист Минздрава спрогнозировал сроки второй волны коронавируса в России
Фото: pxhere.com

Главный инфекционист Минздрава спрогнозировал сроки второй волны коронавируса в России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:45 18.07.2020

Осенью в России будет обычный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе грянет и вторая волна коронавируса. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, передает «Интерфакс». При этом, по его словам, новая волна заболеваемости будет слабее первой.

Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна, — сказал Чуланов.

Инфекционист отметил, что у многих россиян сформировался иммунитет к коронавирусу. Кроме того, люди «более серьезно относятся к рекомендуемым мерам профилактики, предупреждениям, появился опыт профилактических мероприятий».

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил агентству, что коронавирус станет одним из 200 вирусов, которые циркулируют во время подъема заболеваемости в осенне-зимний, зимне-весенний периоды.

Главный инфекционист Минздрава спрогнозировал сроки второй волны коронавируса в России

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