Главный инфекционист призвала крымчан и гостей полуострова не забывать о безопасности в новогодние праздники

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Республики Крым, заведующий инфекционным отделением №2 со специализированной службой для больных ВИЧ (СПИДом) – врач-инфекционист ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница №7» Татьяна Одинец призвала крымчан и гостей республики не забывать о мерах безопасности в новогодние праздники.

По ее словам, соблюдая меры, разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, можно значительно снизить риск заражения новой коронавирусной инфекцией.

Так, в любых местах массового скопления людей необходимо использовать защитную маску и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Главный внештатный специалист также порекомендовала не собираться за праздничным столом компаниями, которые состоят из более пяти человек.

Защитная маска является механическим барьером, которые препятствует проникновению вируса в верхние дыхательные пути, — напомнила Татьяна Одинец.

В случаях, когда посещения мест скопления людей не удается избежать, главный инфекционист Крыма рекомендует орошать слизистую оболочку носоглотки солевыми растворами. Процедура проводится до и после нахождения в месте повышенного скопления людей. В то же время, Татьяна Одинец подчеркнула, что не рекомендуется самостоятельно, без назначения врача, использовать противовирусные препараты для экстренной профилактики коронавирусной инфекции. Кроме того, не стоит злоупотреблять алкогольными напитками, острой и пряной пищей.