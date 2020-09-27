Главный инструмент стоматолога — турбинный наконечник. Правила выбора

Стоматологический турбинный наконечник (передаёт вращательные движения от бормашины к элементу, воздействующему на поверхность зуба) — тот инструмент, который в работе используют как дантисты-терапевты, так и хирурги, и ортопеды. С его помощью решаются задачи, связанные с самой твердой тканью организма человека — зубной эмалью.

Он «заточен» на быстродействие: высокая скорость работы турбины и полное отсутствие вибрации позволяет проводить сложнейшие манипуляции с ювелирной точностью. Однако только при условии, что инструмент отвечает заявленным требованиям, которые сегодня предъявляются к спецоборудованию такого рода.

Отметим, что на рынке продукции, связанной со стоматологией, турбинные наконечники представлены в широком ассортименте разными брендами, в разных ценовых категориях. Критерии выбора? Каждый профессиональный стоматолог определяет их для себя сам. Однако существуют несколько моментов, отличающих хороший инструмент от… буквально… совершенного. Основные из них:

Материал, из которого изготовлен инструмент:

идеальный вариант — титан. Бесспорный плюс: такие инструменты максимально лёгкие, а это подразумевает высокий уровень комфорта при работе. К тому же, их удобно держать в руке, в том числе и в перчатках. Минус: титановые турбинные наконечники — недешёвые.

а вот хромированная сталь — вариант более бюджетный. При этом, правда, они менее удобны в работе. Но в последнее время и их приблизили к совершенству: на инструмент наносится специальное покрытие, которое повышает их степень «комфортности» при совершении манипуляций.

Наличие подсветки:

наконечники со встроенными источниками света в эксплуатации однозначно удобнее, чем их «коллеги» без такой опции. Однако, они и стоят дороже. Между тем, эксперты однозначно советуют выбирать инструмент с подсветкой начинающим стоматологам и тем, кто работает с повышенной нагрузкой и сверхсложными пациентами.

Материал подшипников. Выбор стоит между:

стальными;

керамическими.

И опять-таки: в вопросе выбора подшипников качество и комфортное использование определяют деньги. Керамические инструменты по стоимости выше металлических. Но! Наконечники из керамики работают тише и меньше подвержены износу, так что на день сегодняшний большинство специалистов выбирают всё-таки керамические инструменты.

Кроме того, специалисты при выборе турбинного наконечника советуют отдавать предпочтение инструментам, которые в выгодную сторону отличаются от своих «коллег» по уровню шума и вибрации; количеству оборотов; креплению бора.

Ну и, конечно, турбинный наконечник — не тот инструмент, который приобретается «на все случаи жизни». Суть в том, что наконечники между собой различаются ещё и размерами рабочей головки. Так что выбор подходящего во многом зависит от того, для работы с какими пациентами он будет использоваться, и на какие манипуляции будет ориентирован.

Ещё один немаловажный момент: покупать лучше инструменты, которые однозначно можно будет обслуживать в комфортном режиме — в свободном доступе есть все необходимые запчасти, или же оригинальные детали могут быть заменены на аналогичные, а стоимость ремонта в случае необходимости будет адекватной.

Где приобретать турбинные наконечники? Исключительно в специализированных магазинах, которые предоставляют на продукцию сертификаты качества, и от признанных в стоматологическом профессиональном сообществе производителей.