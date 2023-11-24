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Главный судебный пристав РК и г. Севастополя проведет прием граждан по вопросам, связанным со взысканием алиментов

Главный судебный пристав РК и г. Севастополя проведет прием граждан по вопросам, связанным со взысканием алиментов

Опубликовал: КрымPRESS в Судебные приставы Крыма 18:58 24.11.2023

Начиная с 29 ноября 2023 года, еженедельно по средам с 14:00 до 18:00 руководитель ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю — главный судебный пристав Республики Крым и г. Севастополя полковник внутренней службы Могин Юрий Алексеевич будет проводить прием граждан по вопросам, связанным со взысканием алиментов.

  • Место проведения: ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю, 295034, г. Симферополь, проспект Победы, д.4. Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам:
  • Единый телефонный номер группы телефонного обслуживания: 8 (3652) 799-930
  • Канцелярия: 8 (3652) 799-933;
  • Приёмная руководителя: тел./факс 8 (3652) 799-932
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Всем гражданам, обратившимся на приём, будут предоставлены компетентные разъяснения по поставленным вопросам.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю

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