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Главный судебный пристав РК и Севастополя: прием граждан по вопросам взыскания алиментов

Главный судебный пристав РК и Севастополя: прием граждан по вопросам взыскания алиментов

Опубликовал: КрымPRESS в Судебные приставы Крыма 20:41 09.07.2024

10 июля 2024 года с 14:00 до 18:00 руководитель ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю — главный судебный пристав Республики Крым и г. Севастополя генерал-майор внутренней службы Могин Юрий Алексеевич будет проводить прием граждан по вопросам, связанным со взысканием алиментов.

Место проведения: ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю, 295034, г. Симферополь, проспект Победы, д.4.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам:

  • Единый телефонный номер группы телефонного обслуживания: 8 (3652) 799-930
  • Канцелярия: 8 (3652) 799-933;
  • Приёмная руководителя: тел./факс 8 (3652) 799-932

Всем гражданам, обратившимся на приём, будут предоставлены компетентные разъяснения по поставленным вопросам.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю

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