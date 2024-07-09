Главный судебный пристав РК и Севастополя: прием граждан по вопросам взыскания алиментов

10 июля 2024 года с 14:00 до 18:00 руководитель ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю — главный судебный пристав Республики Крым и г. Севастополя генерал-майор внутренней службы Могин Юрий Алексеевич будет проводить прием граждан по вопросам, связанным со взысканием алиментов.

Место проведения: ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю, 295034, г. Симферополь, проспект Победы, д.4.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам:

Единый телефонный номер группы телефонного обслуживания: 8 (3652) 799-930

Канцелярия: 8 (3652) 799-933;

Приёмная руководителя: тел./факс 8 (3652) 799-932

Всем гражданам, обратившимся на приём, будут предоставлены компетентные разъяснения по поставленным вопросам.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю

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