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Глюкометр Селфи Чек Регуляр для качественного контроля глюкозы в крови
иллюстрация: diacheck.ru

Глюкометр Селфи Чек Регуляр для качественного контроля глюкозы в крови

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 19:06 23.09.2020

Глюкометр Селфи Чек − комплект для замера уровня глюкозы в крови, новинка от российского производителя биотехнологических препаратов «Герофарм».

Цифровой портативный прибор с устройством для прокалывания, тест-полосками, монитором.

Особенности глюкометра

Устройство Селфи Чек Регуляр работает на микросомном ферменте глюкозодегидрогеназа – катализатор окисления глюкозы. Программное обеспечение позволяет выбирать разные режимы: базовый с основными функциями, и расширенный, с персонифицированными настройками. Возможность сохранять в памяти 150 измерений делает прибор надежным помощником для пациентов с сахарным диабетом. Делает качественным контроль уровня сахара в плазме с целью достижения целевых результатов терапии.

Технические особенности

Основные технические характеристики:

  • количество ланцетов (обоюдоострых лезвий для прокола) – 10;
  • диапазон измерений – 1,1-33,3 ммоль/л;
  • объем крови для исследования – 0,5 мкл;
  • время обработки биоматериала – 5 секунд;
  • кодирование – не требуется;
  • память – 150 измерений;
  • ПО – рассчитывает средние показатели за 1- 4 недели, 1-3 месяца,
  • монитор жидкокристаллический с выведением информации крупным шрифтом;
  • мощность – 14,12 мВт;
  • источник питания – литиевая батарейка CR2032;
  • вес прибора – 30 г.

Дополнительные автоматические функции – распознавание вставки электрода, обратный отсчет времени от начала реакции, при бездействии отключение через 2 мин., звуковое извещение о нарушении температурного режима.

Преимущества и недостатки

Плюсы глюкометра Селфи Чек:

  • эффективность самоконтроля гликемии;
  • повышенный уровень точности;
  • расширенный набор функций для пользователя;
  • соответствие стандартам ISO;
  • обработка результата с помощью специального алгоритма (несколько электрических импульсов), что компенсирует потенциальные ошибки, негативное влияние внешних факторов.

К минусам можно отнести отсутствие подсветки монитора и порта для тест-полоски.

Как правильно хранить глюкометр

Устройство хранят в специальном чехле, входящим в комплектацию товара, в сухом помещении с нормальной влажностью. Срок годности диагностических полосок после вскрытия не более 6 месяцев. До вскрытия упаковки пригодность тестов указана на картонной коробке, и зависит от производителя (в среднем 1 год).

Глюкометр Селфи Чек Регуляр для качественного контроля глюкозы в крови

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