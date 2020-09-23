Глюкометр Селфи Чек Регуляр для качественного контроля глюкозы в крови

Глюкометр Селфи Чек − комплект для замера уровня глюкозы в крови, новинка от российского производителя биотехнологических препаратов «Герофарм».
Цифровой портативный прибор с устройством для прокалывания, тест-полосками, монитором.
Особенности глюкометра
Устройство Селфи Чек Регуляр работает на микросомном ферменте глюкозодегидрогеназа – катализатор окисления глюкозы. Программное обеспечение позволяет выбирать разные режимы: базовый с основными функциями, и расширенный, с персонифицированными настройками. Возможность сохранять в памяти 150 измерений делает прибор надежным помощником для пациентов с сахарным диабетом. Делает качественным контроль уровня сахара в плазме с целью достижения целевых результатов терапии.
Технические особенности
Основные технические характеристики:
- количество ланцетов (обоюдоострых лезвий для прокола) – 10;
- диапазон измерений – 1,1-33,3 ммоль/л;
- объем крови для исследования – 0,5 мкл;
- время обработки биоматериала – 5 секунд;
- кодирование – не требуется;
- память – 150 измерений;
- ПО – рассчитывает средние показатели за 1- 4 недели, 1-3 месяца,
- монитор жидкокристаллический с выведением информации крупным шрифтом;
- мощность – 14,12 мВт;
- источник питания – литиевая батарейка CR2032;
- вес прибора – 30 г.
Дополнительные автоматические функции – распознавание вставки электрода, обратный отсчет времени от начала реакции, при бездействии отключение через 2 мин., звуковое извещение о нарушении температурного режима.
Преимущества и недостатки
Плюсы глюкометра Селфи Чек:
- эффективность самоконтроля гликемии;
- повышенный уровень точности;
- расширенный набор функций для пользователя;
- соответствие стандартам ISO;
- обработка результата с помощью специального алгоритма (несколько электрических импульсов), что компенсирует потенциальные ошибки, негативное влияние внешних факторов.
К минусам можно отнести отсутствие подсветки монитора и порта для тест-полоски.
Как правильно хранить глюкометр
Устройство хранят в специальном чехле, входящим в комплектацию товара, в сухом помещении с нормальной влажностью. Срок годности диагностических полосок после вскрытия не более 6 месяцев. До вскрытия упаковки пригодность тестов указана на картонной коробке, и зависит от производителя (в среднем 1 год).
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