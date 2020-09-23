Глюкометр Селфи Чек Регуляр для качественного контроля глюкозы в крови

Глюкометр Селфи Чек − комплект для замера уровня глюкозы в крови, новинка от российского производителя биотехнологических препаратов «Герофарм».

Цифровой портативный прибор с устройством для прокалывания, тест-полосками, монитором.

Особенности глюкометра

Устройство Селфи Чек Регуляр работает на микросомном ферменте глюкозодегидрогеназа – катализатор окисления глюкозы. Программное обеспечение позволяет выбирать разные режимы: базовый с основными функциями, и расширенный, с персонифицированными настройками. Возможность сохранять в памяти 150 измерений делает прибор надежным помощником для пациентов с сахарным диабетом. Делает качественным контроль уровня сахара в плазме с целью достижения целевых результатов терапии.

Технические особенности

Основные технические характеристики:

количество ланцетов (обоюдоострых лезвий для прокола) – 10;

диапазон измерений – 1,1-33,3 ммоль/л;

объем крови для исследования – 0,5 мкл;

время обработки биоматериала – 5 секунд;

кодирование – не требуется;

память – 150 измерений;

ПО – рассчитывает средние показатели за 1- 4 недели, 1-3 месяца,

монитор жидкокристаллический с выведением информации крупным шрифтом;

мощность – 14,12 мВт;

источник питания – литиевая батарейка CR2032;

вес прибора – 30 г.

Дополнительные автоматические функции – распознавание вставки электрода, обратный отсчет времени от начала реакции, при бездействии отключение через 2 мин., звуковое извещение о нарушении температурного режима.

Преимущества и недостатки

Плюсы глюкометра Селфи Чек:

эффективность самоконтроля гликемии;

повышенный уровень точности;

расширенный набор функций для пользователя;

соответствие стандартам ISO;

обработка результата с помощью специального алгоритма (несколько электрических импульсов), что компенсирует потенциальные ошибки, негативное влияние внешних факторов.

К минусам можно отнести отсутствие подсветки монитора и порта для тест-полоски.

Как правильно хранить глюкометр

Устройство хранят в специальном чехле, входящим в комплектацию товара, в сухом помещении с нормальной влажностью. Срок годности диагностических полосок после вскрытия не более 6 месяцев. До вскрытия упаковки пригодность тестов указана на картонной коробке, и зависит от производителя (в среднем 1 год).