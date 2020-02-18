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Годовщина трагедии на киевском майдане. Мы помним!

Годовщина трагедии на киевском майдане. Мы помним!

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:52 18.02.2020

Заявление Главы Республики Крым, посвященное памяти бойцов «Беркута» и внутренних войск, погибших на киевском майдане в феврале 2014 года.

Каждый год в эти дни мы чтим память бойцов спецподразделения «Беркут» и военнослужащих внутренних войск, погибших в 2014 году в ходе трагических событий на киевском майдане. Среди них трое крымчан – старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший лейтенант Виталий Гончаров, старший прапорщик батальона милиции особого назначения Андрей Федюкин. Они показали достойный пример мужества и верности служебному долгу.

Бойцы «Беркута» противостояли беспределу и анархии, защищали закон и порядок, наши с вами права и свободы. Они первыми приняли на себя удар нацистских банд. И только трусость и продажность тогдашней украинской власти не позволили им раздавить фашистскую гадину в зародыше.

Портреты погибших бойцов были установлены на центральной площади Симферополя. Люди несли к ним цветы, зажигали свечи. Именно тогда крымчане особенно ясно осознали масштабы угрозы, убедились, что государство Украина не сможет остановить нацистских отморозков, которые пулями и «коктейлями Молотова» расчищали себе путь к властной кормушке. Все мы поняли, что можем рассчитывать только на себя и на помощь России.

Низкий поклон и вечная память героям, выполнившим свой долг до конца!

Глава Республики Крым С. Аксёнов.

Годовщина трагедии на киевском майдане. Мы помним!

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