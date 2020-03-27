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Голодными не останетесь: в Севастополе создан реестр служб доставки
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

Голодными не останетесь: в Севастополе создан реестр служб доставки — «явки и пароли»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:34 27.03.2020

Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в Севастополе указом врио Губернатора Михаила Развожаева ограничена работа заведений общественного питания с 28 марта по 5 апреля. Для удобства жителей создан реестр служб доставки:

№ п/п

Наименование организации

Месторасположение /

место регистрации

Контактные данные

1.

FIDELE

Хрусталева, 163+79788688888

https://sevastopol.fidele-food.ru/

2.

ООО «КрымЕда»

Камышовое ш., 15, оф. 11+78005513305

https://xn—-8sbldxm1a2g.xn--p1ai/

3.

доставка еды «Тимьян и Розмарин»

ул. Глеба Успенского, 2+79782002201

http://sevthyme.ru/

4.

FoodUp

Работает через мобильное приложениеhttps://lp.foodup.biz/go
5.

Yard

ул. Астана Кесаева, 9+79787882275

http://hotelyard.com/index.php/cafe

https://www.instagram.com/cafe_yard/

https://vk.com/yardsevcafe

6.

Ёда

Фиолентовское ш., 1+79780852829

http://edasev.ru/

7.

Типичная доставка

Адреса пунктов самовывоза:

— пр-т Октябрьской революции, 42

— пр-т Победы, 2

+79780010118

+79780049906

https://sev.food-td.ru/

8.

Sun House Food

Адрес пункта самовывоза:

ул. Челюскинцев, 49/46

+79787675983

https://sunhousefood.ru/

9.

Хочу Суши

Адрес пункта самовывоза:

ул. Кожанова, 12

+79789963030

+79787636111

https://xn——8kchoqzrgakrcdpgc5a3bya0h.xn--p1ai/

10.

Суши Samurai

Адреса пунктов самовывоза:

— пр-т Октябрьской революции, 50

— Наб. Адмирала Клокачева, 16

+79787000513

+79787000618

+79787447565

https://sushi-samurai-sev.ru/catalog/

11.

Панда Севастополь

Фиолентовское ш., 1/5+79788290092

https://panda92.ru/

12.

СУШИWOK

пр-т Генерала Острякова, 38а+79780231212

https://sushiwok.ru/sevas/

13.

Hello Sushki

Адрес пункта самовывоза:

Фиолентовское ш., 1/5

+79787967576

https://hellosushki.ru/

14.

Maneki Neko

ул. Токарева, 2б+79780519373

+79781053658

https://maneki-sev.ru/

15.

Японо Мама

ул. Промышленная, 7+79787448443

+79787081492

http://sevas.sushi24.su/

16.

Акари Суши

ул. Молодых Строителей, 1а+79785511188

https://akari-sushi.ru/

17.

POSEIDON

ул. Героев Бреста, 54+79787001502

https://poseidon-dostavka.ru/

18.

Сан Тай

Адрес пункта самовывоза:

ул. Комбрига Потапова, 12

+79788121999

http://sun-thai.com/

19.

Империя Суши

ул. Вакуленчука, 20+79781227500

https://imperiya-sushi.ru/

20.

Море Суши

Адрес пункта самовывоза:

пр-т Генерала Острякова, 260

+79785708008

https://xn—-itbknkmjq9b.xn--p1acf/

21.

PIZZA MAXIMUS

Адрес пункта самовывоза:

пр-т Генерала Острякова, 225-б

+79787206433

http://pizza-maximus.com/

22.

YAMMY PIZZA

Адрес пункта самовывоза:

Фиолентовское ш., 1/5

+79785888778

https://yammy-pizza.ru/

23.

SOLDOUT

Адрес пункта самовывоза:

ул. Меньшикова, 1а

+79785488885

https://xn—-8sbk1aormh.xn--p1ai/

24.

Kyoto

ул. Руднева, 34+79787440300

http://sushi-kyoto.ru/

25.

доставка еды «Ямато»

Фиолентовское ш., 1/13, корп. У+79781006362

http://yamato-delivery.ru/

26.

FOOD HOUSE

Фиолентовское ш., 1.+7(800)7073386

https://foodhouse.com.ru/

27.

Ролл Твойз

Адрес пункта самовывоза:

ул. Маршала Бирюзова, 42

+79780090999

https://rollztvoiz.ru/

28.

осетинские пироги «KURTAT»

ул. Шевченко, 46+79787499719

+79787499718

http://www.pirogi-kurtat.ru/

29.

DrGrill24

Адрес пункта самовывоза:

пр-т Генерала Острякова, 65а

+79780527952

https://drgrill24.ru/

https://instagram.com/drgrill24

https://vk.com/drgrill24

30.

ООО «МясТоргКрым»

ул. Индустриальная, 14+79789061071
31.

Паффин Пицца

Адреса пунктов самовывоза:

— пр-т Генерала Острякова, 158а

— пр-т Героев Сталинграда, 22д

+79780370307

https://puffinpizza.ru/

32.

Кафе «Миндаль»

ул. Одесская, 19+79780942943

https://www.instagram.com/p/B-JjO9BgarA/?igshid=1vzbxz34bebzi

https://vk.com/mindalcafeveg

33.

Сева Всемогущий

Адрес пункта самовывоза:

ул. Соловьева, 12

+79781484868

https://seva-svs.com/

34.

Sea Grill

наб. Адмирала Перелешина, 5+79781474711

https://hrustalniy.ru/restoran

35.

ТМ «Медоборы»

ул. Вакуленчука, 31+7(800)7751015

https://www.medobory.com/

36.

Мияги

Адрес пункта самовывоза:

ул. Адмирала Фадеева, 48

+79788292009

+79785552363

Www.Miyagi.com.ru

https://vk.com/miyagifamily

https://instagram.com/miyagi_family?igshid=6jmq6z1dgsrq

37.

Laabeerint

ул. Маршала Бирюзова, 40+79780963512

https://vk.com/labeerint

38.

доставка обедов и кулинарии «Рассольников»

ул. Маршала Бирюзова, 40https://vk.com/rassolnikoff_sev

https://www.instagram.com/rassolnikoff_sev/?igshid=fpq1wirf1fot

39.

доставка пельменей и вареников «Лепим сами»

ул. Айвазовского, 3а+79780912161

+79781145253

https://www.instagram.com/sami_lepim/?igshid=199ossnz9vrn2

40.

Самурай

наб. Адмирала Клокачева, 16

пр-т Октябрьской революции, 50

ТЦ «Московский»1-й этаж

+79787000513

+79787447565

+79787000618

+79787000804

cherepanova.ok@mail.ru

https://sushi-samurai-sev.ru/

https://www.instagram.com/samurai_sushi_sev/

https://vk.com/samurai_dostavka

41.

Старик Хинкалыч

ул. 6-я Бастионная, 42

ул. Вакуленчука, 29 (ТРЦ «Муссон»)

+7978035-85-67

+7978933-40-00

http://хинкалыч.рф/

https://vk.com/starikhinkalych

https://www.instagram.com/starikhinkalych/

42.

Чешский Сладек

ул. Большая Морская, 14+79788223685

https://pivovarnj.ru/

https://vk.com/pivovarnj

https://www.instagram.com/pivovarnj.ru/

43.

Траттория Piccolino

ул. Ерошенко, 2

ул. Вакуленчука, 27

+79787361946

https://www.instagram.com/trattoria_piccolino/

44.

Соль

пр-т Героев Сталинграда, 61, эт. 2+79782085818

https://restobarsalt.ru/

https://vk.com/restobarsalt

https://www.instagram.com/salt_restobar/

45.

Глечик

ул. Коммунистическая, 37+79788160485

http://glechik.in.ua/

https://vk.com/glechik_in_ua

46.

Kitchen

ул. Суворова, 39+79783333107

https://vk.com/kitchen_sevastopol

https://www.instagram.com/kitchen_sevastopol/

47.

Yard

ул. Астана Кесаева, 9+79787882275

http://hotelyard.com/index.php/cafe

https://www.instagram.com/cafe_yard/

https://vk.com/yardsevcafe

48.

Кочерга

ул. Руднева, 39В

пр. Генерала Острякова, 155В

Пл. 300-летия российского флота, 1

+79782134675

+79788489500

+79788489560

https://kochergasev.ru/

https://www.instagram.com/kafe_kocherga/

49.

The Дверь

пл. Нахимова, 5+79781127332

the.kir.teslenko@thedverbar.ru

https://thedverbar.ru/

https://www.instagram.com/thedverbar/

https://vk.com/thedverbar

50.

Горчица

пр. Героев Сталинграда, 36Б+79781303533

https://www.instagram.com/gorchica.sev/

https://vk.com/gorchica_sevastopol

51.

Gussi Italy

ул. Ленина, 74+79780350515

+79780765039

https://vk.com/gussi_italy

https://www.instagram.com/gussi_sevastopol/

52.

Баркас

ул. Капитанская, 2А+79787973052

https://www.instagram.com/barkas.sevastopol/

53.

23 cafe La Brasserie

пр. Нахимова, 8+79780231119

23cafebrasserie@gmail.com

http://www.23cafe.ru/

https://www.instagram.com/23cafe/

54.

Стейк

пл. 300-летия Российского Флота, 19/2+79788186687

+79788218999

https://vk.com/club60537844

55.

Кот в матроске

пр. Нахимова, 5+79780511170

https://www.instagram.com/kotvmatroske/

https://vk.com/kot.v.matroske

56.

Пью Густо

ул. Адмирала Фадеева, 48+79780614821

https://vk.com/piugusto_sevas

57.

Пирвели

ул. Колобова, 17А+79780496495

https://www.instagram.com/restaurant.pirveli/

https://vk.com/restaurantpirveli

58.

БаринЪ

пр. Октябрьской Революции, 28+79787000806

https://www.instagram.com/barin_sev/

https://vk.com/restobarin

59.

Оранжерея

ул. Очаковцев, 21А+79782619939

https://orangeryfranch.ru/

https://www.instagram.com/orangery.cafe/

https://vk.com/orangery.cafe

60.

Black Sea

ул. Сенявина, 4+79787880595

http://blacksea-restoran.ru/

https://vk.com/blackseasevastopol

https://www.instagram.com/black.sea.sevastopol/

61.

доставка еды «КОКО Гриль»

ул. Индустриальная 26/81тел: +79787404075

https://kokogrill-sev.ru/

62.

онлайн

гипермаркет

«FOOZO»

Камышовое ш., 45/2+79780779922

info@foodzo.ru

https://foodzo.ru/

63.

Burgers hub

Севастополь+79785800100

https://www.instagram.com/burgers_hub/

Голодными не останетесь: в Севастополе создан реестр служб доставки - "явки и пароли"

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