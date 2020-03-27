Голодными не останетесь: в Севастополе создан реестр служб доставки — «явки и пароли»

Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в Севастополе указом врио Губернатора Михаила Развожаева ограничена работа заведений общественного питания с 28 марта по 5 апреля. Для удобства жителей создан реестр служб доставки: