Голодными не останетесь: в Севастополе создан реестр служб доставки — «явки и пароли»

Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в Севастополе указом врио Губернатора Михаила Развожаева ограничена работа заведений общественного питания с 28 марта по 5 апреля. Для удобства жителей создан реестр служб доставки:
№ п/п
Наименование организации
Месторасположение /
место регистрации
Контактные данные
|1.
FIDELE
|Хрусталева, 163
|+79788688888
|2.
ООО «КрымЕда»
|Камышовое ш., 15, оф. 11
|+78005513305
|3.
доставка еды «Тимьян и Розмарин»
|ул. Глеба Успенского, 2
|+79782002201
|4.
FoodUp
|Работает через мобильное приложение
|5.
Yard
|ул. Астана Кесаева, 9
|+79787882275
|6.
Ёда
|Фиолентовское ш., 1
|+79780852829
|7.
Типичная доставка
|Адреса пунктов самовывоза:
— пр-т Октябрьской революции, 42
— пр-т Победы, 2
|+79780010118
+79780049906
|8.
Sun House Food
|Адрес пункта самовывоза:
ул. Челюскинцев, 49/46
|+79787675983
|9.
Хочу Суши
|Адрес пункта самовывоза:
ул. Кожанова, 12
|+79789963030
+79787636111
|10.
Суши Samurai
|Адреса пунктов самовывоза:
— пр-т Октябрьской революции, 50
— Наб. Адмирала Клокачева, 16
|+79787000513
+79787000618
+79787447565
|11.
Панда Севастополь
|Фиолентовское ш., 1/5
|+79788290092
|12.
СУШИWOK
|пр-т Генерала Острякова, 38а
|+79780231212
|13.
Hello Sushki
|Адрес пункта самовывоза:
Фиолентовское ш., 1/5
|+79787967576
|14.
Maneki Neko
|ул. Токарева, 2б
|+79780519373
+79781053658
|15.
Японо Мама
|ул. Промышленная, 7
|+79787448443
+79787081492
|16.
Акари Суши
|ул. Молодых Строителей, 1а
|+79785511188
|17.
POSEIDON
|ул. Героев Бреста, 54
|18.
Сан Тай
|Адрес пункта самовывоза:
ул. Комбрига Потапова, 12
|+79788121999
|19.
Империя Суши
|ул. Вакуленчука, 20
|+79781227500
|20.
Море Суши
|Адрес пункта самовывоза:
пр-т Генерала Острякова, 260
|+
|21.
PIZZA MAXIMUS
|Адрес пункта самовывоза:
пр-т Генерала Острякова, 225-б
|+79787206433
|22.
YAMMY PIZZA
|Адрес пункта самовывоза:
Фиолентовское ш., 1/5
|+79785888778
|23.
SOLDOUT
|Адрес пункта самовывоза:
ул. Меньшикова, 1а
|+79785488885
|24.
Kyoto
|ул. Руднева, 34
|+79787440300
|25.
доставка еды «Ямато»
|Фиолентовское ш., 1/13, корп. У
|+79781006362
|26.
FOOD HOUSE
|Фиолентовское ш., 1.
|+7(800)7073386
|27.
Ролл Твойз
|Адрес пункта самовывоза:
ул. Маршала Бирюзова, 42
|+79780090999
|28.
осетинские пироги «KURTAT»
|ул. Шевченко, 46
|+79787499719
+79787499718
|29.
DrGrill24
|Адрес пункта самовывоза:
пр-т Генерала Острякова, 65а
|+79780527952
|30.
ООО «МясТоргКрым»
|ул. Индустриальная, 14
|+79789061071
|31.
Паффин Пицца
|Адреса пунктов самовывоза:
— пр-т Генерала Острякова, 158а
— пр-т Героев Сталинграда, 22д
|+79780370307
|32.
Кафе «Миндаль»
|ул. Одесская, 19
|+79780942943
|33.
Сева Всемогущий
|Адрес пункта самовывоза:
ул. Соловьева, 12
|+79781484868
|34.
Sea Grill
|наб. Адмирала Перелешина, 5
|+79781474711
|35.
ТМ «Медоборы»
|ул. Вакуленчука, 31
|+7(800)7751015
|36.
Мияги
|Адрес пункта самовывоза:
ул. Адмирала Фадеева, 48
|+79788292009
+79785552363
|37.
Laabeerint
|ул. Маршала Бирюзова, 40
|+79780963512
|38.
доставка обедов и кулинарии «Рассольников»
|ул. Маршала Бирюзова, 40
|39.
доставка пельменей и вареников «Лепим сами»
|ул. Айвазовского, 3а
|+79780912161
+79781145253
|40.
Самурай
|наб. Адмирала Клокачева, 16
пр-т Октябрьской революции, 50
ТЦ «Московский»1-й этаж
|+79787000513
+79787447565
+79787000618
+79787000804
|41.
Старик Хинкалыч
|ул. 6-я Бастионная, 42
ул. Вакуленчука, 29 (ТРЦ «Муссон»)
|+7978035-85-67
+7978933-40-00
|42.
Чешский Сладек
|ул. Большая Морская, 14
|+79788223685
|43.
Траттория Piccolino
|ул. Ерошенко, 2
ул. Вакуленчука, 27
|+79787361946
|44.
Соль
|пр-т Героев Сталинграда, 61, эт. 2
|+79782085818
|45.
Глечик
|ул. Коммунистическая, 37
|+79788160485
|46.
Kitchen
|ул. Суворова, 39
|+79783333107
|47.
Yard
|ул. Астана Кесаева, 9
|+79787882275
|48.
Кочерга
|ул. Руднева, 39В
пр. Генерала Острякова, 155В
Пл. 300-летия российского флота, 1
|+79782134675
+79788489500
+79788489560
|49.
The Дверь
|пл. Нахимова, 5
|+79781127332
the.kir.teslenko@thedverbar.ru
|50.
Горчица
|пр. Героев Сталинграда, 36Б
|+79781303533
|51.
Gussi Italy
|ул. Ленина, 74
|+79780350515
+79780765039
|52.
Баркас
|ул. Капитанская, 2А
|+79787973052
|53.
23 cafe La Brasserie
|пр. Нахимова, 8
|+79780231119
|54.
Стейк
|пл. 300-летия Российского Флота, 19/2
|+79788186687
+79788218999
|55.
Кот в матроске
|пр. Нахимова, 5
|+79780511170
|56.
Пью Густо
|ул. Адмирала Фадеева, 48
|+79780614821
|57.
Пирвели
|ул. Колобова, 17А
|+79780496495
|58.
БаринЪ
|пр. Октябрьской Революции, 28
|+79787000806
|59.
Оранжерея
|ул. Очаковцев, 21А
|+79782619939
|60.
Black Sea
|ул. Сенявина, 4
|+79787880595
|61.
доставка еды «КОКО Гриль»
|ул. Индустриальная 26/81
|тел: +79787404075
|62.
онлайн
гипермаркет
«FOOZO»
|Камышовое ш., 45/2
|+79780779922
|63.
Burgers hub
|Севастополь
|+79785800100