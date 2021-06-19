Голос в твоей голове... Как выбрать наушники

Вопрос не праздный с учётом того, насколько плотно наушники вошли в нашу жизнь. Причём, если в совсем недалёком прошлом это устройство большинство из нас использовали исключительно на работе, то сегодня мы с ним практически не расстаёмся: беспроводные наушники, согласно опросам, многие считают величайшим изобретением человеческого разума. И, соответственно, используют повсеместно. В повседневной деятельности, развлекаясь, занимаясь спортом, обучаясь — тренд последнего времени здесь, к слову, микронаушник СПб для сдачи экзаменов. Впрочем, этот некогда шпионский гаджет сегодня с успехом взяли на вооружение не только студенты, но и ведущие мероприятий и презентаций, бизнесмены, которым зачастую «голос в голове» необходим для поддержки во время переговоров.

Но! Не всё так просто… Наушники — не то устройство, которое можно купить не глядя и не разбираясь в характеристиках.

От выбора зависит не только удовлетворённость их работой, но и здоровье владельца, ведь этот гаджет напрямую влияет на слуховой аппарат человека.

Что нужно знать о наушниках, чтобы выбрать наиболее подходящий гаджет? Отталкиваться стоит от таких моментов:

тип наушников. Они могут быть:

проводными;

беспроводными.

Первые «привязывают» владельца к рабочему месту, вторые дают свободу. Скажете, последний вариант однозначно лучше? Есть одно «но» — связь через тот же блютус не всегда хороша, так что и звук может оставлять желать лучшего.

Какие выбрать? Если важно качество звучания, то проводные. Тем более, когда речь идёт об их использовании на стационарном рабочем месте. В случае выбора беспроводных наушников, ориентироваться стоит на время их работы от аккумулятора — до 10 часов идеально.

тип конструкции:

вставные наушники (вкладыши). Вставляются в уши, но не глубоко.

вакуумные наушники (затычки). Именно с этой моделью врачи рекомендуют быть осторожными, потому как в ушах они сидят плотно, воздействуя на барабанную перепонку.

накладные. Прижимаются к ушам, держась на голове за счёт перемычки-дуги.

полноразмерные. Держатся на голове не только за счёт дуги, но и за счёт «чаш», которые охватывают уши.

Здесь совет один: подбирать не столько по техническим характеристикам наушников, сколько исходя из их конструкции и того, как хорошо она… в буквальном смысле слова… соотносится с вашими ушами. Опыт показывает, что даже самый высококлассный гаджет не оправдает надежд, если он не будет комфортно «сидеть».

Кроме того, при покупке наушников стоит учитывать такие технические параметры:

есть микрофон или нет, на кронштейне он или встроен в корпус;

акустические характеристики (как «звучит звук», диапазон частот, мощность динамиков, чувствительность);

тип разъёма, если речь идёт о проводных наушниках.

Тут стоит отметить такой факт: производители не стоят на месте, совершенствуя технические возможности наушников. Так что, при подборе гаджета, правильное решение — консультация со специалистами. Они помогут определиться с конкретной моделью под конкретный запрос. Тем более, если речь идёт о более сложных устройствах. О тех же, к примеру, микронаушниках.