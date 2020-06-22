Гончарное встречало автолавку севастопольского «Добровольца»

Состоялся очередной рейд в рамках программы Общественного Движения «Доброволец» «Продуктовое обеспечение», реализуемой совместно с объединением ТОСов сёл Байдарской и Варнаутской долин. Автолавка севастопольского «Добровольца» с товарами по сниженным социальным ценам каждое воскресенье отправляется в одно из отдаленных сёл Балаклавского района. На этот раз – в Гончарное.

Как отмечает пресс-служба «Добровольца», существенную помощь в организации рейда оказал руководитель ТОС «Гончарное» Игорь Паньков. А именно: в информировании местных жителей, формировании покупательского запроса, определении места дислокации и решении всех организационных вопросов.

Рейд в очередной раз доказал востребованность проекта в сельской зоне. Обеспечение местных жителей качественными товарами по низким ценам – задача проекта, и она успешно реализуется. Помимо прочего постоянно формируется покупательский запрос к следующей дате рейда автолавки, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Активную помощь общественникам оказывают местные ветеранские организации. «Доброволец» от всей души поздравляет председателя первичной организации ветеранов села Резервное Ольгу Дугину с Днем рождения. Общественники присоединяются к пожеланиям председателя местной организации ветеранов Лидии Шеховцовой и руководителей ТОСов Андрея Фомина и Игоря Панькова, которые накануне чествовали именинницу.

В следующее воскресенье выездной социальный продуктовый пункт севастопольского «Добровольца» посетит село Передовое. Молва по долине разносится очень быстро и жители села уже ждут дешёвые товары с нетерпением.

Ну а цены на товар (да еще с доставкой в село) – радуют. Скажем так – на порядок дешевле привычных. Лидера «Добровольца» Дмитрия Голикова не раз спрашивали: «А смысл?». Он отвечает:

Это социальный, не коммерческий проект. В нем участвуют предприниматели, заранее знающие об убыточности проекта. Количество этих людей такое, что, разделив убыток на всех, они его практически не ощущают.

Проект осуществляется при поддержке вице-спикера Заксобрания Севастополя Татьяны Лобач, председателя Совета Орлиновского МО Александра Богуша, правительства Севастополя.

Отметим, что накануне врио губернатора Севастополя оценил работу общественников в период действия режима «Повышенной готовности». «Доброволец» не сворачивал своих программ, лидер Общественного Движения Дмитрий Голиков организовал снабжение бесплатным хлебом пожилых, социально незащищенных, малообеспеченных жителей Балаклавского района, актив «Добровольца» принимал участие в работе городского волонтерского штаба. Грамоты и Благодарственные письма (за подписью врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева) – признание заслуг и справедливая награда. Поздравляем лидера ОД «Доброволец» Дмитрий Голикова и сопредседателя, координатора Общественного Движения Елену Солдатову.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».