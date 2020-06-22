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Гончарное встречало автолавку севастопольского «Добровольца»

Гончарное встречало автолавку севастопольского «Добровольца»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:59 22.06.2020

Состоялся очередной рейд в рамках программы Общественного Движения «Доброволец» «Продуктовое обеспечение», реализуемой совместно с объединением ТОСов сёл Байдарской и Варнаутской долин. Автолавка севастопольского «Добровольца» с товарами по сниженным социальным ценам каждое воскресенье отправляется в одно из отдаленных сёл Балаклавского района. На этот раз – в Гончарное.

Гончарное встречало автолавку севастопольского «Добровольца»

Как отмечает пресс-служба «Добровольца», существенную помощь в организации  рейда оказал руководитель ТОС «Гончарное» Игорь Паньков. А именно: в информировании местных жителей, формировании покупательского запроса, определении места дислокации и решении всех организационных вопросов.

Гончарное встречало автолавку севастопольского «Добровольца»

Рейд в очередной раз доказал востребованность проекта в сельской зоне. Обеспечение местных жителей качественными товарами по низким ценам – задача проекта, и она успешно реализуется. Помимо прочего постоянно формируется покупательский запрос к следующей дате рейда автолавки, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Гончарное встречало автолавку севастопольского «Добровольца»

Активную помощь общественникам оказывают местные ветеранские организации. «Доброволец» от всей души поздравляет председателя первичной организации ветеранов села Резервное Ольгу Дугину с Днем рождения. Общественники присоединяются к пожеланиям председателя местной организации ветеранов Лидии Шеховцовой и руководителей ТОСов Андрея Фомина и Игоря Панькова, которые накануне чествовали именинницу.

Гончарное встречало автолавку севастопольского «Добровольца»

В следующее воскресенье выездной социальный продуктовый пункт севастопольского «Добровольца» посетит село Передовое. Молва по долине разносится очень быстро и жители села уже ждут дешёвые товары с нетерпением.

Гончарное встречало автолавку севастопольского «Добровольца»

Ну а цены на товар (да еще с доставкой в село) – радуют. Скажем так – на порядок дешевле привычных. Лидера «Добровольца» Дмитрия Голикова не раз спрашивали: «А смысл?». Он отвечает:

Это социальный, не коммерческий проект. В нем участвуют предприниматели, заранее знающие об убыточности проекта. Количество этих людей такое, что, разделив убыток на всех, они его практически не ощущают.

Гончарное встречало автолавку севастопольского «Добровольца»

Проект осуществляется при поддержке вице-спикера Заксобрания Севастополя Татьяны Лобач, председателя Совета Орлиновского МО Александра Богуша, правительства Севастополя.

Гончарное встречало автолавку севастопольского «Добровольца»

Гончарное встречало автолавку севастопольского «Добровольца»

Отметим, что накануне врио губернатора Севастополя оценил работу общественников в период действия режима «Повышенной готовности». «Доброволец» не сворачивал своих программ, лидер Общественного Движения Дмитрий Голиков организовал снабжение бесплатным хлебом пожилых, социально незащищенных, малообеспеченных жителей Балаклавского района, актив «Добровольца» принимал участие в работе городского волонтерского штаба. Грамоты и Благодарственные письма (за подписью врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева) – признание заслуг и справедливая награда. Поздравляем лидера ОД «Доброволец» Дмитрий Голикова и сопредседателя, координатора Общественного Движения Елену Солдатову.

Гончарное встречало автолавку севастопольского «Добровольца»

Гончарное встречало автолавку севастопольского «Добровольца»

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

Гончарное встречало автолавку севастопольского «Добровольца»

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