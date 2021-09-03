Google Search Console: краткая инструкция для новичков

Если вы решили самостоятельно продвигать сайт, тогда обязательно воспользуйтесь возможностями Google Search Console. Этот инструмент идеально подходит для новичков и обладает массой преимуществ. Также рекомендуется обратить внимание на Яндекс Вебмастер. Комплексное использование этих инструментов позволит добиться поставленных целей и успешно продвигаться в поисковой выдаче.

Начинать работать с аналитикой сайта лучше всего с Google Search Console. Этот инструмент позволит узнать:

какие запросы пользователи используют при переходе на сайт;

критичные ошибки, которые мешают работе сайта;

особенности индексации сайта поисковыми системами;

ресурсы, которые ссылаются на сайт;

другие полезные данные.

Для использования всех возможностей инструмента вам потребуется аккаунт в Google – создать его возможно всего за несколько минут.

Материал подготовлен студией создания сайтов и продвижения “Dublin Group” https://dublingroup.ru/.

Возможности панели Google Search Console

Получить информацию о текущем состоянии возможно, выбрав среди инструментов необходимый сайт. Тут вы найдете следующие данные:

ошибки при сканировании;

состояние файла sitemap и наличие ошибок внутри него;

количество поисковых запросов на конкретный промежуток времени;

критические ошибки и уведомления.

Важная информация сайта классифицирована по конкретным разделам. Через них вы можете посмотреть URL, удалить данные, отследить безопасность, проверить ссылки, оценить удобство ресурса для мобильных устройств. Также доступны такие разделы, как эффективность, сообщения, покрытие, скорость загрузки страниц, файлы Sitemap.

Проверка эффективности работы сайта

Наиболее полезными являются отчеты об эффективности функционирования сайта. С их помощью вы сможете получить такие данные:

устройство, с которого был создан определенный запрос;

страницы, на которые совершались переходы с органического поиска;

конкретные поисковые запросы, по которым пользователи переходили на сайт;

перечень стран, в которых были использованы определенные поисковые запросы;

показы, которые привели к кликам, в процентном соотношении;

количество показов сайта (по определенным запросам);

средняя позиция по ключевому слову;

количество кликов.

Отчеты эффективности сложно переоценить. Они открывают большие возможности в аналитике и планировании изменений на сайте в соответствии с использованием новых запросов.