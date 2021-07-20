Горячая линия по вопросам нарушения трудовых прав подростков — прокуратура Севастополя, 23 июля

В прокуратуре Севастополя 23 июля 2021 года — с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 — будет функционировать телефон «горячей» линии по вопросам нарушения трудовых прав несовершеннолетних.

Прием обращений по телефону будет осуществлять старший помощник прокурора города по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Наталья Муратовна Харцызова. Телефон «горячей» линии: 53-01-93, — сообщили в пресс-службе ведомства.