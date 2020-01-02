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«Горячие январские денечки» – в Севастополе произошло 10 пожаров
Фото: ГУ МЧС по г. Севастополю

«Горячие январские денечки» – в Севастополе произошло 10 пожаров

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 15:12 02.01.2020

Сотрудники севастопольского региональное управления МЧС 26 раз выезжали по сигналу тревоги 31 декабря и 1 января. За первый январский день ликвидировали 10 пожаров, при этом спасен один человек. В ГУ МЧС по г. Севастополю отмечают: число пожаров в течение этих дней было типичное для региона.

Уточняется, что «по линии здравоохранения города» зарегистрировано одно обращение с травмой, которую повлекло неосторожное обращение с пиротехническими изделиями.

Ну а последним пожаром 2019 года в Севастополе стало возгорание на городском кладбище «Кальфа». Там сгорела хозпостройка. Травмы получил мужчина – он госпитализирован с ожогами верхних дыхательных путей.

«Горячие январские денечки» – в Севастополе произошло 10 пожаров

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