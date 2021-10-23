Горнолыжные курорты России: куда отправиться в отпуск зимой

Не любите зиму? Вы просто не знаете, чем заняться в холодные месяцы года! Скажете: нет ничего приятнее, чем смотреть на снега-вьюги из окна тёплой квартиры, попивая ароматный чаёк с плюшками? Можете расстраиваться: если вы так проводите все свои зимы, то многое теряете, прибавляя при этом лишние кг. Узнали себя и понимаете, что пора что-то менять? Совет: превратите главный «минус» зимы — снег — в «плюс». Как? Берите отпуск зимой и отправляйтесь туда, где в морозный период года кипит активная жизнь — на горнолыжки России. А их, между прочим, в РФ немало! Выбрать точно есть из чего — и по уровню сложности трасс, и по инфраструктуре, и по ценам.

Топ самых примечательных горнолыжных курортов России, которые точно заслуживают вашего внимания, таков:

Эльбрус и Приэльбрусье

Тот вариант, когда при практически любой погоде в большей части России, здесь всегда будет снег. Много снега. Эльбрус отличается тем, что здесь много трасс любого уровня. Приэльбрусье же — это 6 трасс, но расположены они на максимальной высоте для горнолыжек (от 2300 до 4000 метров). Эти два курорта ждут только взрослых? Нет! Есть на их территориях трассы и для детей. Инфраструктура также рассчитана на тех, кто предпочитает отдых семьёй.

Большой Вудъявр

Под мудрёным названием скрывается горнолыжный курорт, расположенный за полярным кругом — в Мурманской области, на склоне горы Айкуайвенчорр. Сюда точно стоит приехать тем, у кого в семье-компании есть мечтающие не только покататься на лыжах, но и на тюбингах, и на сноубордах. Более того, делать это можно не только днём! На горнолыжке есть трассы с освещением. Раскрасивый бонус хотите? Только на этом курорте и нигде больше можно увидеть чудо-природы — северное сияние!

Абзаково

Этот горнолыжный курорт находится в Башкирии. Примечателен тем, что территория ждёт туристов почти полгода в году: с ноября по май. Трассы — а их здесь тринадцать — рассчитаны на любой уровень сложности. И — да: здесь пейзажи, ради которых также стоит приехать в Башкирию.

Красная поляна

Если хотите разнообразия, но за зимними удовольствиями отправляться в совсем уж холодные регионы России не готовы, тогда вам в Сочи. Курорты легендарной Красной поляны — Роза Хутор, Горная карусель и Газпром — расположены в 43 км от Чёрного моря. Инфраструктура хороша, потому как эта горнолыжка приводилась в порядок под Олимпиаду-2014.

Все ли это горнолыжные курорты РФ, которые буквально заставят вас полюбить зимний активный отдых? Конечно — нет. Россия — та страна, где каждый регион — отдельная история со своими знаковыми местами, любопытными для туристов. Причём глубоко заблуждаются те, кто считает, что самое удачное время для путешествий — лето. Это не так. И первая же поездка на горнолыжки зимой вас в этом точно убедит.

Ну и, разумеется, не хотите ограничиваться рамками России — тогда открывайте для себя весь мир. Уж поверьте — наша планета заслуживает вашего внимания! А вы заслуживаете ярких впечатлений, а не только дивана «под пятой точкой».