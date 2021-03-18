Город-Герой Севастополь дал старт международной акции «Сад памяти»

Международная акция «Сад памяти» стартовала 18 марта. Высадки практически одновременно состоялись в Грозном, Махачкале, Нальчике и Новороссийске. Центральное мероприятие страны состоялось в Севастополе в парке Победы, где сад посвятили памяти народного артиста СССР, главного амбассадора и вдохновителя акции Василия Ланового, именно он закладывал первый Сад памяти Севастополя в 2020 году.

Среди участников мероприятия в Севастополе сегодня была вдова Василия Ланового – народная артистка РСФСР Ирина Купченко.

Василий Семёнович действительно любил этот город. За несгибаемость характера, за то, что он всегда был верен своей великой славе. Он и сам был таким же – упорным, бесстрашным. Ни разу в жизни он не прогнулся ни перед кем и ни перед чем. Он никогда не искал мимолётной выгоды, всегда был верен себе и своей стране, – сказала вдова Василия Ланового – народная артистка РСФСР Ирина Купченко.

Почётными участниками акции, которая в этом году посвящена 80-летию с начала Великой Отечественной войны, стали вице-губернаторы Игорь Михеев и Николай Жигулин, потомки великих маршалов Марта Ерёменко и Сергей Бирюзов, представители соорганизаторов международной акции.

Ровно год назад Василий Семенович Лановой вместе с севастопольцами высаживал деревья в парке Победы. Сегодня мы закладываем сад в память о нем. Василий Семенович очень любил Севастополь и часто бывал в нашем городе. Он одним из первых поддержал севастопольцев и крымчан в желании вернуться в Россию и поддерживал культурные проекты в городе-герое. Очень важно, что сад в память о нем мы закладываем именно в этот день – в седьмую годовщину воссоединения Севастополя с Россией, – сказал вице-губернатор Севастополя Игорь Михеев.

Парк Победы стал не единственной точкой в Севастополе, где почтили память всех тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мемориальные высадки состоялись также на территории мемориального комплекса «Сапун-гора» и у мемориала погибшим воинам в селе Терновка. Всего за время акции в Севастополе будет высажено порядка 500 деревьев.

В Севастополе в акции я принимаю участие уже второй раз. Для меня очень важно сегодня присутствовать здесь. Это прекрасный повод отдать дань памяти и уважения героическому подвигу нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Это способ неоднократно сказать спасибо нашему деду за его подвиги. В годы Великой Отечественной войны он, будучи начальником штаба четвертого украинского фронта, разрабатывал операцию по освобождению Крыма и Севастополя. На командном пункте 51 армии на Сапун-горе он попал под артобстрел, во время которого его спас один из подчиненных офицеров. Для меня очень важно приехать сегодня сюда и принять участие в этой замечательной акции, во время которой будет заложен сад в честь подвига нашего народа, – отметил внук маршала Советского Союза, героя Советского Союза Сергея Семеновича Бирюзова.

Поучаствовать в создании Сада памяти может любой желающий. Для этого достаточно найти ближайшую точку акции на карте акции садпамяти2021.рф и зарегистрироваться на высадку. Организаторы в лице Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» отмечают, что «Сад памяти»– не только для потомков героев и тех, кто погиб на фронте. Каждому человеку есть кого вспомнить и кого поблагодарить за Мир.

Акция «Сад Памяти» продлится до 22 июня, охватив все 85 регионов России и зарубежье. Последняя мемориальная высадка состоится в Бресте в День Памяти и Скорби.

Напомним, «Сад памяти» – ежегодная международная акция по высадке 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионов погибших. В 2020 году участие в ней приняли свыше 300 человек. Поддержал акцию и Президент страны, поучаствовав в акции на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. Международная акция «Сад памяти» организована Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.