Городская нечисть, о которой вы вряд ли слышали

Нечисть — существа тонкого плана, живущие параллельно с людьми и часто питающиеся нашей энергией. О них рассказывают сказки и мифы прошлого, поэтому мы привыкли воспринимать нечисть как деревенскую экзотику или фольклорный образ. Кажется, чтобы встретить домового или лешего — самых известных представителей этого племени, — нужно отправиться за город, желательно в деревню, где доживают свой век пожилые женщины и куда молодёжь уже давно перестала заглядывать.

Но в городах нечисти не меньше, скорее даже больше, чем на лоне природы и среди деревянных изб. Любой город — это место силы, аномальная зона, где сотни тысяч, а то и миллионы людей создают мощный энергетический фон. Там, где много энергии-пищи, всегда много тех, кто ею питается. Часть нечисти довольствуется энергией, которую люди фонят естественным образом, а другая часть берёт своё напрямую из человека, являясь хищниками.

Тонкие сущности могут провести всю жизнь в энергетической форме, но некоторые, приложив усилия и потратив достаточно энергии, способны воплотиться материально. Правда, воплощённая форма всегда отличается от обычного человеческого тела, и нечисти приходится скрывать свои особенности с помощью ментальной магии, отводя глаза, очаровывая и накладывая мороки.

Городская нечисть разнообразна, и некоторые её представители редко упоминаются или вовсе не имеют аналогов в деревенском фольклоре.

Свиданница

Чисто городская представительница нечисти. Этот вид появился вместе с традицией людей назначать свидания и встречи в определённых местах городов: у памятников или на знакомых улицах, откуда парочки отправляются в кафе или гулять. Но в таких местах остаются и те, к кому не пришли, кого заставили ждать в безнадёжной надежде, что он или она всё-таки появится. Такое было обычным явлением в эпоху до массового распространения мобильной связи и смартфонов, когда опаздывающий человек никак не мог предупредить ожидающего его партнёра. Именно из эмоций и энергии безнадёжно ждущих и родились Свиданницы.

Чаще всего Свиданница выглядит привлекательной молодой девушкой, которая с удовольствием соглашается на встречу в кафе или даже готова сразу после знакомства отправиться в гости «на чашечку чая». Девушка производит именно то впечатление, которое больше всего нравится партнёру, ведь она считывает его предпочтения прямо из сознания. Так или иначе, цель Свиданницы — остаться с человеком наедине достаточно надолго.

Когда жертва уединяется с этой нечистью в гостиничном номере или у себя дома, Свиданница погружает её в гипнотический сон. После этого девушка выпускает специальный энергетический хоботок, подключается к жертве и начинает потреблять её энергию. Партнёр этой нечисти видит в наведённых грёзах прекрасный, яркий секс с понравившейся девушкой, и в его воспоминаниях остаются именно эти фантазии. А усталость и упадок сил потом легко списываются на слишком активные, хоть и приятные физические упражнения в постели.

Мокрый Дух

Безобидная нечисть, питающаяся исключительно фоновой энергией, но ответственная за множество потраченных нервных клеток у людей и периодически создающая нездоровые сенсации. Человекоподобное существо, предпочитающее обитать в санузлах многоэтажек и путешествовать по водопроводным трубам. Оно никогда не материализуется полностью. Однако у Мокрого Духа есть дурацкая особенность: стоит ему испытать яркие эмоции (испугаться, развеселиться и так далее), как он начинает оставлять за собой вполне физические мокрые следы.

Внезапно появившиеся на полу человеческие следы мокрых ног могут напугать кого угодно. А если они появляются прямо на глазах и вытягиваются в цепочку, будто кто-то невидимый проходит мимо, это заставит волосы на теле встать дыбом. При этом абсолютно безвредный представитель тонкого мира, скорее всего, в этот момент сам напуган неожиданным присутствием человека в неурочный час. Эти следы быстро высыхают, не оставляя разводов, так что доказать это явление уже через пару минут становится невозможно.

Стрыга

Этот вид нечисти, скорее всего, встречал каждый из нас, кто когда-либо ездил общественным транспортом. Такие энергетические вампиры выбирают именно набитые людьми вагоны метро, автобусы или маршрутки в качестве охотничьих угодий.

В странах бывшего СССР подобная нечисть чаще всего принимает облик скандальных старух с неизменными тяжёлыми сумками или знаменитыми тележками на колёсиках. Они постоянно задевают своим багажом окружающих, шипят и огрызаются, будто это не они только что всех пихали и толкали. А уж если сделать Стрыге замечание, она с наслаждением включится в конфликт и начнёт профессионально наматывать нервы жертвы на кулак, методично вынося мозг скандалом до тех пор, пока человек не сбежит. А это в час пик сделать ой как непросто.

Эта нечисть питается полным букетом тяжёлых эмоций, на которые способен человек, застигнутый в общественном месте склочной старухой. Она искусно выводит окружающих из себя, заставляя наполнять энергетический фон вокруг богатой гаммой негатива — любимого лакомства Стрыги.

По материалам цикла лекций Нечисть и Демоны.

