Городское руководство Симферополя «удручает состояние урн»

Как сообщила на своей странице в Facebook глава администрации Симферополя Елена Проценко, состоялось первое в этом году совещание по вопросам санитарного состояния крымской столицы. Одна из проблем, требующих незамедлительного решения – урны для мусора.

Ежедневный объезд Симферополя, который уже вошел в привычку, помогает наглядно представить те проблемы, которые необходимо решать в первую очередь, и оперативно искать пути их решения. Удручает состояние урн, особенно металлических. Большая их часть, практически, сгнила. Необходимо провести инвентаризацию, и постепенно заменять на новые, качественные, — отметила Елена Проценко.

Еще она заметила, что втоhой этап реконструкции набережной реки Салгир почему-то не предусматривал установку урн.

Будем изыскивать средства, чтобы урны установить, это крайне необходимо. Говорили об обустройстве дополнительных контейнерных площадок, максимально удобных для жителей, о закупке контейнеров, об увеличении штата дворников. Обсуждали реализацию идеи размещения глубинных мусорных контейнеров. Многие города России у себя ее уже реализовали; сделаем запросы, учтем все плюсы и минусы, и после этого будем воплощать в жизнь, — подчеркнула главы администрации.

Также по ее словам, в наступившем году симферопольские власти будут сносить незаконные гаражи и нестационарные торговые объекты, займутся озеленением и дальнейшим благоустройством крымской столицы.