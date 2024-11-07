8 ноября в Севастополе, в Доме офицеров Черноморского флота состоится концерт «Музыкальные краски осени». Кроме выступлений ансамбля казачьей песни и юных вокалистов организаторы подарят зрителям возможность научиться разным техникам живописи у художников. Все мероприятия вечера будут бесплатными.

Как сообщает Туристический портал Крыма, для больших и маленьких любителей музыки и живописи в Севастополе проведут необычный концерт. Зрители не только насладятся песнями ансамбля «Станица», но и освоят эффектные техники живописи. Например, научатся управляться с горячим воском при помощи металлических нагревающихся инструментов и специальных кистей, создавая цвет, тон и текстуру, которые выглядят ярко и рельефно. Желающие также узнают, как наладить внутреннюю гармонизацию через интуитивную технику рисования.

Ещё всех зрителей увлекут аэрографией – распылением краски под давлением воздуха. Отличительная особенность этой техники – отсутствие мазков и переходов, реалистичность.

Начало концертной программы – в 18:30. Вход свободный. Без предварительной регистрации.

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