В Севастополе состоялся праздничный концерт к 11-й годовщине возвращения в Россию

Череда праздничных мероприятий, посвященных 11-й годовщине воссоединения Севастополя с Россией, завершилась грандиозным концертом во Дворце культуры рыбаков. Концерт получил название «Русская весна — путь к созиданию». В зале собрались участники событий, развернувшихся в Севастополе в феврале-марте 2014 года: люди, которые выходили на митинги и защищали город на блокпостах, люди, которые единодушно вышли на референдум и вернули город домой. Собравшихся поздравил с праздником губернатор Михаил Развожаев.

Тогда, в 2014 году, за севастопольцев болела вся Россия. В самых разных уголках страны люди, прильнув к экранам, следили за событиями Русской весны: как люди собрались на митинге народной воли, как вышли на блокпосты, как проходил мартовский референдум. Все вместе севастопольцы сделали одно общее дело, которое в конечном итоге привело к знаменитому, историческому указу, подписанному нашим национальным лидером Владимиром Путиным. Эти события дали отсчет новейшей истории нашей страны, они стали начальной точкой возрождения русского мира, собирания наших земель, собирания нашей гордости и веры в свою страну для всех россиян. Прошло уже 11 лет, и сейчас мы развиваем наш любимый Севастополь, делаем все, чтобы он становился лучше и комфортнее. Для этого у нас есть все: и богатая история, и прекрасные люди, и возможности, и поддержка нашего Президента, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Программа «Русская весна — путь к созиданию» рассказывает о любви к Родине, о мужестве и стойкости севастопольцев, об отношении к истории и традициям, о силе правды и веры, которые стали фундаментом для динамичного развития города в составе России. В основу концерта легли воспоминания участников «Русской весны», а концертные номера стали их продолжением, олицетворением того, что сегодня обрели севастопольцы благодаря возвращению в Россию.

11 лет назад мы все вместе выразили свою твердую волю: быть вместе с нашей великой Родиной — Россией. Тогда мы показали всему миру, что значит настоящая демократия. Мы объединились, став на защиту наших ценностей, наших традиций, нашей культуры, нашего права говорить на родном русском языке. С каждым днем в нас крепнет уверенность, что мы сделали абсолютно правильный, единственный выбор. Сегодня борьба за русский мир продолжается: наши братья, отцы, сыновья с оружием в руках отстаивают и защищают целостность и независимость нашего государства, наши убеждения, нашу веру. Они защищают тот выбор, который мы, севастопольцы и крымчане, сделали 11 лет назад. Все они герои. И мы уверены, что враг будет разбит, и победа будет за нами, — заявил председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев.

Перед зрителями выступили: Ансамбль песни и пляски Черноморского флота, заслуженный артист России Михаил Ковалев, заслуженный артист Республики Крым Федор Марченко, заслуженный артист Республики Крым Максим Дерябин, заслуженный артист Республики Крым Никита Бачинский, Диана Рупташ, заслуженный деятель искусств города Севастополя Михаил Игнатов, заслуженная артистка Республики Крым Виктория Накорнеева, Влада Верхотурова, образцовый ансамбль народной песни «Калинка», образцовый вокальный ансамбль «Маленький принц», вокальный ансамбль «Гардемарины» филиала Нахимовского ордена Почета военно-морского училища в городе Севастополе, Сибирский мужской хор, заслуженный коллектив народного творчества России образцовый хореографический ансамбль «Атлантика», заслуженный коллектив народного творчества России народный ансамбль танца «Радость».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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