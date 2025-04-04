В Севастополе представят масштабный концерт «Путь к Победе»

В Севастополе началась репетиция масштабного концерта «Путь к Победе» — это уникальный совместный проект двух регионов — Севастополя и Республики Крым, проводится впервые и посвящен 81-й годовщине Крымской наступательной операции и 80-летию Великой Победы.

Показы концерта состоятся 8 апреля в Симферополе и 12 мая в Севастополе.

Творческие номера напомнят зрителями о событиях и подвигах Великой Отечественной войны начиная с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года.

Один из самых масштабных номеров — освобождение Севастополя, в нем задействованы сразу три севастопольских коллектива.

В концерте используется уникальный реквизит — при подготовке создали точную копию штурмового флага, который в 1944 году был водружен на Сапун-горе. Оригинал знамени находится в Москве в Центральном Музее Вооруженных сил Российской Федерации.

Для создания концерта объединились творческие коллективы Севастополя и Республики Крым, задействованы порядка 400 артистов.

Участвуют заслуженный коллектив народного творчества России образцовый хореографический ансамбль «Атлантика», государственный ансамбль танца «Черное море», заслуженный коллектив народного творчества России народный ансамбль танца «Радость», образцовый хореографический ансамбль «Дива»,образцовый ансамбль народной песни «Калинка», народный вокальный коллектив «Ремикс» и другие.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя