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Госавтоинспекция Севастополя информирует о ДТП минувшей недели
Фото: Я.Худояров, ВК, Автопартнер Крым

Госавтоинспекция Севастополя информирует о ДТП минувшей недели

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:19 29.11.2021

За прошедшую неделю на дорогах Севастополя произошло 14 ДТП, в которых 1 человек погиб и 16 получили различные травмы, в том числе четверо несовершеннолетних.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 485 административных правонарушений, в том числе 43 водителя управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 9 из которых повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, 15 выехали на встречную полосу движения в нарушение ПДД, — рассказали в Госавтоинспекции.

На предстоящей неделе автоинспекторы проведут профилактические мероприятия «Бахус», «Розыск» и «Тонировка».

Вниманию водителей автомобилей! ГИБДД Севастополя напоминает о необходимости установки зимних шин на транспортные средства с 1 декабря.

Госавтоинспекция Севастополя информирует о ДТП минувшей недели

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