Госавтоинспекция Севастополя информирует о ДТП минувшей недели

За прошедшую неделю на дорогах Севастополя произошло 14 ДТП, в которых 1 человек погиб и 16 получили различные травмы, в том числе четверо несовершеннолетних.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 485 административных правонарушений, в том числе 43 водителя управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 9 из которых повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, 15 выехали на встречную полосу движения в нарушение ПДД, — рассказали в Госавтоинспекции.

На предстоящей неделе автоинспекторы проведут профилактические мероприятия «Бахус», «Розыск» и «Тонировка».

Вниманию водителей автомобилей! ГИБДД Севастополя напоминает о необходимости установки зимних шин на транспортные средства с 1 декабря.