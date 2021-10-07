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Госавтоинспекция Севастополя информирует о ДТП минувших семи дней
Фото: Анастасия Металлова, ВК, Автопартнер Крым

Госавтоинспекция Севастополя информирует о ДТП минувших семи дней

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:20 07.10.2021

За прошедшую неделю на дорогах Севастополя произошло 6 ДТП, в которых 8 человек получили различные травмы. Об этом сообщили в ГИБДД.

Инспекторы выявили 301 административное правонарушение, в том числе 22 водителя управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 2 из которых повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, 6 водителей выехали на полосу, предназначенную для встречного движения в нарушение ПДД, 20 нарушили правила проезда пешеходных переходов, — отметили в Госавтоинспекции.

На предстоящей неделе автоинспекторы проведут на дорогах Севастополя профилактические мероприятия «Маячок», «Неплательщик», «Пешеходный переход», «СИМ», «Мото» и «Нетрезвый водитель».

Госавтоинспекция Севастополя информирует о ДТП минувших семи дней

Госавтоинспекция Севастополя информирует о ДТП минувших семи дней

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