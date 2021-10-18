Госавтоинспекция Севастополя информирует: сколько ДТП произошло в городе на прошлой неделе

За прошедшую неделю на дорогах Севастополя произошло 12 ДТП, в которых 14 человек получили различные травмы, в том числе 16-летний пешеход.

Сотрудники ГИБДД выявили 437 административных правонарушений, в том числе 29 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 4 из которых повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, — отметили в Госавтоинспекции.

На предстоящей неделе автоинспекторы проведут профилактические мероприятия «Бахус», «Тонировка», «Маячок», «Перевозчик», «Пешеходный переход», «Розыск», «Обгон», «Нетрезвый водитель».

Начались осенние каникулы. Сотрудники ГИБДД разработали полезные советы, которые необходимо знать каждому ребенку.

Совет первый. Выйдя из подъезда дома, не выбегай резко на проезжую часть, остановись и посмотри, нет ли приближающихся автомобилей.

Совет второй. На велосипеде, роликах, самокате и других колёсных устройствах катайся на закрытых площадках, подальше от проезжей части дороги.

Совет третий. Переходи проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Лучше – на регулируемом перекрестке, то есть там, где есть светофор, и только на зеленый сигнал!

Совет четвертый. Перед переходом проезжей части дороги обязательно остановись, посмотри по сторонам и убедись в безопасности перехода.

Совет пятый. Умей слушать и слышать улицу. При переходе проезжей части дороги убери телефон, сними наушники, прекрати все разговоры!

Совет шестой. Ограничение обзора – опасно! Переходи проезжую часть дороги там, где обзор не закрывают припаркованные автомобили или зеленые насаждения.

Совет седьмой. Используй световозвращающие элементы! Они сделают тебя заметным для водителей в темное время суток и в условиях непогоды!

Совет восьмой. Не обходи автобус ни спереди, ни сзади — это опасно! Сначала дождись, когда он отъедет от остановки!

Совет девятый. Место для движения пешеходов – тротуар! На проезжей части дороги пешеходам находиться запрещено!

Совет десятый. Главное на дороге – внимание, осторожность и осмотрительность! Никогда не спеши там, где нужно сначала подумать, а потом сделать!

Если выполнять эти простые правила, то осенние каникулы для каждого ребенка пройдут спокойно, весело и без происшествий. О них ежедневно детям должны напоминать родители.