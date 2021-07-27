 Госавтоинспекция Севастополя – о ДТП прошедшей недели

За прошедшую неделю на дорогах Севастополя произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибли и 23 человека получили различные травмы, в том числе четверо детей. Один ребенок погиб.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 506 административных правонарушений, в том числе 38 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 9 из которых повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, 13 водителей выехали на полосу, предназначенную для встречного движения в нарушение ПДД, 22 нарушили правила перевозки детей в салоне автомобиля, — сообщили в Госавтоинспекции.

На предстоящей неделе автоинспекторы проведут профилактические рейды «Бахус», «Неплательщик», «Обгон», «Перевозчик», «Маячок», «Нетрезвый водитель».

ГИБДД Севастополя сообщает, что в связи с ростом населения и туристического потока принято решение об увеличении штата сотрудников полиции в городе.