Госавтоинспекция Севастополя подвела итоги дорожной ситуации за праздничные дни

За три выходных дня на дорогах Севастополя произошло 5 ДТП, в которых 6 человек получили различные травмы. Также в этот период зарегистрированы две аварии с участием и по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Первое происшествие зарегистрировано в субботу вечером на улице Горпищенко в районе дома № 9. Водитель, 1984 года рождения, управляя легковым автомобилем «Мицубиси», совершил наезд на припаркованный слева автомобиль «Шкода» под управлением водителя, 1995 года рождения. В результате ДТП водитель второй иномарки с различными травмами был доставлен в городскую больницу.

Второе дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье на 23-м километре автодороги подъезд к поселку Кача. Водитель, 1984 года рождения, управляя автомобилем «КИА», на правом закруглении дороги выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Опель» под управлением водителя, 1985 года рождения, который двигался во встречном направлении по своей полосе. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения, были доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены домой.

За праздничные выходные дни сотрудники ГИБДД выявили 186 административных правонарушений, в том числе: 12 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения, из них 2 водителя повторно сели за руль транспортного средства в состоянии опьянения в течение года, за что предусмотрена уголовная ответственность, 12 выехали на полосу, предназначенную для встречного движения в нарушение ПДД, 24 нарушили правила проезда пешеходных переходов, 16 пешеходов — правила перехода проезжей части. Отметим, что пять водителей перевозили детей без детских удерживающих устройств, 21 нарушили правила остановки и стоянки, за что их автомобили были эвакуированы на штрафную площадку, — подвели итоги в Госавтоинспекции Севастополя.