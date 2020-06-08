 Госавтоинспекция Севастополя подвела итоги минувшей недели

За прошедшую неделю на дорогах Севастополя зарегистрировано 12 ДТП, в которых 1 человек погиб и 13 получили различные травмы.

Сотрудники ГИБДД выявили 349 административных правонарушений, в том числе 25 водителей управляли транспортным средством в состояния опьянения, 16 выехали на встречную полосу движения в нарушение ПДД, у 49 превышен уровень тонировки автомобильных стекол.

На предстоящей неделе автоинспекторы проведут рейды «Бахус», «Тонировка», «Обгон» и «Нетрезвый водитель».

Госавтоинспекция Севастополя обращается ко всем участникам дорожного движения и призывает не только исключить факты управления транспортным средством в состоянии опьянения, но и не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно информировать полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно.

Пьянство за рулем и перевозка детей нетрезвыми водителями остаются наиболее опасными социальными факторами и всегда находятся в центре внимания как сотрудников Госавтоинспекции, так и общественности. С начала года сотрудниками ГИБДД организовано и проведено 26 специальных рейдов по проверке водителей транспортных средств, в ходе которых выявлено около пятисот правонарушителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Рейд под условным названием «Нетрезвый водитель» проводится, как правило, в вечернее и ночное время в выходные и праздничные дни, операция «Бахус» в утренние часы понедельника, — отметили в ГИБДД.

Подчеркивается, что неоценимую помощь в выявлении водителей в нетрезвом состоянии оказывают неравнодушные севастопольцы. В этом году, в ходе отработки полученной от населения информации, сотрудники ДПС задержали более 10 водителей с признаками опьянения.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения! Если вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, либо лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у вас подозрение, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или позвоните в полицию по телефонам: 112, 102, 738-400, 738-401.