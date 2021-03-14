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Госавтоинспекция Севастополя подвела итоги рейда «Скорость»
Фото: ГИБДД

Госавтоинспекция Севастополя подвела итоги рейда «Скорость»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 20:23 14.03.2021

В Севастополе ловили «гонщиков». За один день, в рамках профилактического мероприятия «Скорость» госавтоинспекторы составили 5 административных материалов, из которых 3 — за превышение скоростного режима. В ГИБДД уточнили: рейд проходил с использованием приборов измерения скорости, которые выявляют нарушителей Правил дорожного движения на расстоянии 300-400 метров.

В отношении правонарушителей в соответствии со статьёй 12.9 КоАП РФ составлены административные протоколы за превышение установленной скорости движения транспортного средства.В качестве административного наказания за нарушение скоростного режима предусмотрен штраф на сумму от 500 до 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 2 месяцев до 1 года в зависимости от тяжести совершенного правонарушения, — отметили в Госавтоинспекции Севастополя.

Также  за время рейда сотрудники ДПС выявили одного водителя, севшего за руль уже  лишенным права управления и одного водителя с истекшим сроком страхового полиса.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что во внутридворовых территориях разрешенная скорость составляет не более 20 км/ч, в пределах населенного пункта не более 60 км/ч, а вне населенных пунктов – 90 км/ч, если нет иных ограничений.

Госавтоинспекция Севастополя подвела итоги рейда «Скорость»

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