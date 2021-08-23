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«Верево Сити»
Госавтоинспекция Севастополя подводит «аварийные итоги» недели
Фото: ВК, Автопартнер Крым

Госавтоинспекция Севастополя подводит «аварийные итоги» недели

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:27 23.08.2021

За прошедшую неделю на дорогах Севастополя произошло 19 ДТП, в которых 23 человека получили различные травмы, в том числе четверо детей.

Сотрудники ГИБДД выявили 430 административных правонарушений, в том числе 24 водителя управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 5 из которых повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, — отметили в Госавтоинспекции Севастополя.

На предстоящей неделе автоинспекторы проведут в городе профилактические рейды: «Бахус», «Тонировка», «Скорость», «Перевозчик», «Пешеходный переход», «Розыск», «СИМ», «Мото», «Нетрезвый водитель», «Обгон».

Госавтоинспекция Севастополя подводит «аварийные итоги» недели

 

Госавтоинспекция Севастополя подводит «аварийные итоги» недели

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