Госавтоинспекция Севастополя подводит «аварийные итоги» недели

За прошедшую неделю на дорогах Севастополя произошло 19 ДТП, в которых 23 человека получили различные травмы, в том числе четверо детей.

Сотрудники ГИБДД выявили 430 административных правонарушений, в том числе 24 водителя управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 5 из которых повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, — отметили в Госавтоинспекции Севастополя.

На предстоящей неделе автоинспекторы проведут в городе профилактические рейды: «Бахус», «Тонировка», «Скорость», «Перевозчик», «Пешеходный переход», «Розыск», «СИМ», «Мото», «Нетрезвый водитель», «Обгон».