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«Верево Сити»
Госавтоинспекция Севастополя подводит «аварийные итоги» недели
Фото: ВК, Автопартнер Крым

Госавтоинспекция Севастополя подводит «аварийные итоги» недели

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:20 30.08.2021

За прошедшую неделю на дорогах Севастополя произошло 10 ДТП, в которых 10 человек получили различные травмы, в том числе один ребенок. Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 366 административных правонарушений, в том числе 31 водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения, 5 из которых повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, 7 нарушили правила перевозки детей в салоне автомобиля.

На предстоящей неделе автоинспекторы проведут на дорогах Севастополя профилактические рейды «Бахус», «СИМ», «Мото» и «Маячок».

В ГИБДД озабочены увеличившимся числом аварий с участием электросамокатов. Инспекторы напоминают: лица, передвигающиеся на электросамокатах, приравнены к пешеходам и должны соблюдать ПДД, установленные для данной категории участников дорожного движения.

На самокатах с маломощным двигателем разрешено передвигаться там, где пешеходам, но, не мешая им при этом. В случае нарушения ПДД лицо, использующее электросамокат, может быть привлечено к соответствующей административной ответственности. Есть и нюансы с правами.

Если вы намереваетесь управлять двух или трехколесным транспортным средством, мощность электродвигателя которого превышает 0,25 кВт (до 4 кВт), необходимо получить водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «М». В случаях, когда мощность электродвигателя, установленного на транспортном средстве, превышает 4 кВт (до 11 кВт), водитель обязан иметь водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «А1», если мощность двигателя превышает 11 кВт – категории «А». Кроме этого, в случаях, когда мощность электродвигателя превышает 4 кВт, помимо наличия у водителя соответствующего удостоверения, транспортное средство должно пройти государственную регистрацию, — отметили в ГИБДД.

Еще одно напоминание: водителю, управляющему транспортным средством и не имеющему права управления им, грозит административное наказание в виде штрафа от 5 000 до 15 000 рублей, а управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, влечет наложение штрафа в размере от 500 до 5 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Госавтоинспекция Севастополя подводит «аварийные итоги» недели

Госавтоинспекция Севастополя подводит «аварийные итоги» недели

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