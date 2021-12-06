Госавтоинспекция Севастополя подводит «аварийные» итоги недели

За прошедшую неделю на дорогах Севастополя произошло 13 ДТП. В этих авариях 17 человек получили различные травмы, в том числе 13-летний мальчик, который переезжал проезжую часть дороги по пешеходному переходу на самокате.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 441 административное правонарушение, в том числе: 26 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 5 из которых – повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, 10 – выехали на встречную полосу движения в нарушение ПДД, 32 – нарушили правила проезда пешеходного перехода, — сообщили в ГИБДД.

На предстоящей неделе автоинспекторы проведут на дорогах Севастополя профилактические мероприятия «Бахус», «Пешеходный переход», «Перевозчик», «Ночной город» и «Обгон».