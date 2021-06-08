Госавтоинспекция Севастополя подводит «аварийные» итоги недели

За прошедшую неделю на дорогах Севастополя произошло 9 ДТП, в которых 11 человек получили различные травмы, в том числе 3 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, 2 из них на придомовых территориях.

Сотрудники ГИБДД выявили 516 административных правонарушений, в том числе 31 водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения, 4 из которых повторно в течение года, за что предусмотрена уголовная ответственность, — отметили в Госавтоинспекции.

На предстоящей неделе в городе автоинспекторы проведут рейды «Бахус», «Тонировка», «Маячок», «Скорость», «Детское кресло», «Обгон», «Нетрезвый водитель».

Вниманию водителей и родителей!

В последнее время в Севастополе участились случаи наездов на детей-пешеходов на придомовых территориях. Основная причина подобных дорожных аварий – внезапный выход детей на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, когда водитель не готов к неожиданному появлению несовершеннолетнего на дороге, а ребенок не осознает опасность подобного поведения.

Напомним водителям, что пешеходы в жилых зонах имеют преимущество, а скорость движения транспортных средств не должна превышать двадцати километров в час. Кроме этого, водителям необходимо помнить, что в период каникул дети большую часть времени проводят на свежем воздухе, играя на детских площадках во дворе, катаясь на велосипедах, роликах самокатах и других колесных устройствах. Предельная внимательность, осторожность и низкий скоростной режим – залог безопасности пешеходов в жилых зонах и дворовых территориях. Предупреждаем родителей о важности ежедневного повторения Правил дорожного движения с детьми и их обязательном соблюдении не только на дорогах общего пользования, но и во дворе собственного дома, где также имеется проезжая часть, внезапный выход на которую чрезвычайно опасен для ребенка, особенно если он невысокого роста, — подчеркнули в ГИБДД.