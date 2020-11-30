Госавтоинспекция Севастополя предупреждает: автомобили необходимо «переобуть» в зимние шины

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что в соответствии с требованиями п. 5.5. Приложения № 8 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими требованиям законодательства, в зимний период.

В этот период водители должны корректировать свой стиль вождения с учетом погодных условий, быть максимально внимательными на дороге. Автолюбителям необходимо учитывать, что даже незначительные осадки в виде тумана или небольшого дождя существенно увеличивают тормозной путь, а значит, увеличивают риск возникновения опасной дорожной ситуации, — отмечают в пресс-службе УГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

В зимний период запрещается эксплуатация транспортных средств категорий «M1» (легковые автомобили категории «В») и «N1» (грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой не боле 3500 кг, категории «В»), не укомплектованных зимними шинами.

Зимние шины должны соответствовать следующим требованиям:

шины с шипами противоскольжения должны быть установлены на все колеса транспортного средства;

иметь маркированный знак в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки, а также маркированных знаками «М+S», «M&S», «M S»;

износ рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии (при отсутствии индикаторов износа) во время эксплуатации на указанном покрытии, должен составлять не более 4,0 мм;

зимние шины устанавливаются на всех колесах указанных транспортных средств.

В зимний период сотрудники Госавтоинспекции проведут проверки транспортных средств, которые эксплуатируются с нарушением законодательства, в том числе не оснащенные зимними шинами.