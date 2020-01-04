Госавтоинспекция Севастополя предупреждает: инспекторы дежурят на дорогах

Госавтоинспекция Севастополя предупреждает: в период новогодних каникул весь личный состав ГИБДД регулярно патрулирует аварийно-опасные участки дорог.

Главная задача автоинспекторов – активизация контрольно-надзорной деятельности в сфере безопасности дорожного движения, сокращение фактов управления транспортом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пресечение правонарушений со стороны водителей транспортных средств, таких как непредоставление преимущества пешим участникам дорожного движения на пешеходном переходе, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона, игнорирование ремней безопасности и отсутствие детских удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров. Пристальное внимание полицейские уделяют самой уязвимой категории участников дорожного движения – пешеходам, особенно, пожилым людям и детям, — отмечают в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

