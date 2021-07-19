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Госавтоинспекция Севастополя предупреждает мотоциклистов об усилении контроля
Фото: ГИБДД

Госавтоинспекция Севастополя предупреждает мотоциклистов об усилении контроля

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 19:50 19.07.2021

Число ДТП с участием байков и мопедов резко выросло.

За три прошедших дня на дорогах Севастополя произошло четыре ДТП с  мототранспортом, в которых пострадали четыре человека.

16 июля в 2:00 на улице Вакуленчука, в районе дома 47, нетрезвый водитель, 1991 года рождения не справился с управлением мопеда, в результате чего совершил опрокидывание и был доставлен в медучереждение. Отметим, что мотоциклист был лишен права управления транспортными средствами.

В тот же день в 8:00 на улице Драпушко, в районе дома №17, мотоциклист, 1987 года рождения, находясь в нетрезвом состоянии, на повороте потерял контроль над управлением транспортного средства, опрокидывание мотоцикла и наезд на препятствие. В момент дорожно-транспортного происшествия мотоциклист был с пассажиркой, 1989 года рождения, которая получила травмы и была доставлена в городскую больницу.

17 июля в 21:30 на проспекте Генерала Острякова мотоциклист, 1985 года рождения, не имея права управления транспортными средствами и без мотошлема, сел за руль мопеда без государственного номера и совершил столкновение с легковым автомобилем «Форд». В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения и был доставлен в горбольницу.

19 июля в 9:50 на автодороге «Севастополь — порт бухта Камышовая — мыс Фиолент» произошло ещё одно ДТП с мотоциклистом. Водитель автомобиля «Мини Купер» не предоставила преимущество в движении мотоциклисту, который двигался во встречном направлении по своей полосе. В результате ДТП водитель мопеда получил различные травмы и был доставлен в городскую больницу.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает:

Водители и пассажиры мототехники являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения. В отличие от автомобилистов, мотоциклисты могут получить серьезные травмы даже в случае небольшого ДТП. Мотоциклисты обязаны строго соблюдать ПДД и не допускать нарушений. Автомобилистам, в свою очередь, следует терпимее относиться к двухколесным участникам дорожного движения, регулярно смотреть в зеркала заднего вида, чтобы избежать трагических случаев на дороге.

ГИБДД предупреждает водителей  двухколёсного транспорта о проведении ежедневных рейдов по выявлению водителей мотоциклов, мопедов, скутеров игнорирующих Правила дорожного движения и создающих угрозу безопасности дорожного движения.

Госавтоинспекция Севастополя предупреждает мотоциклистов об усилении контроля

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