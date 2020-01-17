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Госавтоинспекция Севастополя приглашает выпускников школ на учёбу
фото: yugopolis.ru

Госавтоинспекция Севастополя приглашает выпускников школ на учёбу

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:57 17.01.2020

В Госавтоинспекции Севастополя сообщили: в Краснодарском университете МВД России стартовал отбор кандидатов на обучение по направлению «Правоохранительная деятельность», в том числе для службы в ГИБДД.

Для обучения принимаются граждане Российской Федерации в возрасте до 25 лет, имеющие среднее (полное) общее (среднее профессиональное) образование, годные по своим личным и деловым качествам, а также состоянию здоровья. Срок обучения по очной форме – 5 лет. Прием кандидатов осуществляется в порядке конкурсного отбора по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, данных медицинского и комплексного психофизиологического обследования. Слушатели образовательных организаций системы МВД России обеспечиваются общежитием, бесплатным питанием, медицинским обслуживанием, обязательным государственным личным страхованием жизни и здоровья, форменным обмундированием. На слушателей распространяются льготы, гарантии, компенсации и денежное довольствие, предусмотренные для сотрудников органов внутренних дел, — отмечают в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

Обучение в образовательных организациях системы МВД России даёт молодым людям возможность получить качественное, современное и востребованное образование в одних из самых престижных высших учебных заведениях страны. По завершении обучения молодым специалистам вручается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании.

Для получения информации о правилах поступления и обучения обращаться по тел.:

  • 8(692) 73-84-24;
  • 73-84-26;
  • +7978-74-87-363.

Госавтоинспекция Севастополя приглашает выпускников школ на учёбу

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