Госавтоинспекция Севастополя приглашает выпускников школ на учёбу

В Госавтоинспекции Севастополя сообщили: в Краснодарском университете МВД России стартовал отбор кандидатов на обучение по направлению «Правоохранительная деятельность», в том числе для службы в ГИБДД.

Для обучения принимаются граждане Российской Федерации в возрасте до 25 лет, имеющие среднее (полное) общее (среднее профессиональное) образование, годные по своим личным и деловым качествам, а также состоянию здоровья. Срок обучения по очной форме – 5 лет. Прием кандидатов осуществляется в порядке конкурсного отбора по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, данных медицинского и комплексного психофизиологического обследования. Слушатели образовательных организаций системы МВД России обеспечиваются общежитием, бесплатным питанием, медицинским обслуживанием, обязательным государственным личным страхованием жизни и здоровья, форменным обмундированием. На слушателей распространяются льготы, гарантии, компенсации и денежное довольствие, предусмотренные для сотрудников органов внутренних дел, — отмечают в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.



Обучение в образовательных организациях системы МВД России даёт молодым людям возможность получить качественное, современное и востребованное образование в одних из самых престижных высших учебных заведениях страны. По завершении обучения молодым специалистам вручается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании.

Для получения информации о правилах поступления и обучения обращаться по тел.: