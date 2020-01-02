Госавтоинспекция Севастополя продолжает акцию «Зимние каникулы»

Госавтоинспекция обращается к водителям и родителям юных пешеходов о необходимости уделить повышенное внимание несовершеннолетним пешеходам и пассажирам.

Крепко держите ребёнка за руку при переходе дороги, не разрешайте детям в возрасте до 10 лет находиться на проезжей части без сопровождения взрослого, прикрепите на одежду, обувь, сумку, а также велосипед, самокат и другие колесные устройства несовершеннолетнего световозвращающие аксессуары, перевозите маленького пассажира в салоне автомобиля в детском автокресле, — отмечают в пресс-службе УГИБДД УМВД России по г. Севастополю.



Госавтоинспекции предупреждает о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения и напоминает, что за данное правонарушение, которое является потенциально самым опасным в области дорожного движения, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.