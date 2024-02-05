Госавтоинспекция Республики Крым подвела итоги операции «Пешеход, пешеходный переход»

С целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и тяжести последствий таких ДТП, Госавтоинспекция Республики Крым с 22 по 31 января провела оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход, пешеходный переход!». Как подчеркнули в ГИБДД, всего за декаду выявлено более 3 700 нарушителей ПДД в части пользования пешеходными переходами, из них более 700 водителей и более 2 900 пешеходов.

В соответствии с действующим законодательством пешеходы-нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП Российской Федерации (Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения). Каждому из них предстоит оплатить штраф в размере пятьсот рублей. Водители привлечены к административной ответственности по ст. 12.18 КоАП Российской Федерации (Не предоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). Санкцией статьи предусмотрен административный штраф в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей, — сообщили в Госавтоинспекции Республики Крым.

Подчеркивается, что в период проведения мероприятия сотрудники ГИБДД провели более 5 000 профилактических бесед с участниками дорожного движения и разместили более 15 000 тематической печатной продукции (памятки, листовки) о соблюдении ПДД, в том числе в общественном транспорте.