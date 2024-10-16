В Симферополе наказали дрифтера. Пока — штрафами

В результате мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлена публикация о том, что на одном из дорожных колец города Симферополя водитель автомобиля ВАЗ 210740 совершает опасные маневры. Нарушителя определили оперативно, им оказался 31-летний местный житель.

Полицейскими приняты все необходимые меры и в отношении недобросовестного водителя составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), ч. 1 ст. 12.14 КоАП РФ (Нарушение правил маневрирования), ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид»), ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), — сообщили в МВД по РК.

С нарушителем проведена профилактическая беседа, назначены административные штрафы на общую сумму 2 300 рублей.

Сотрудниками полиции мужчине также выдано требование о прекращении правонарушения, предусмотренного ст.12.5 КоАП РФ. В случае неисполнения указанного требования, регистрация транспортного средства будет прекращена в течение 10 дней регистрационным подразделением Госавтоинспекции.

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