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С 30 августа по 1 сентября на дорогах операция «Нетрезвый водитель»

С 30 августа по 1 сентября на дорогах Крыма операция «Нетрезвый водитель»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 17:40 28.08.2024

И муха не проскочит…

С 30 августа по 1 сентября сотрудники Госавтоинспекции проведут на дорогах Крыма оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Ловить пьяных нарушителей будут «широким бреднем».

При проведении рейдов инспекторы дорожно-патрульной службы наряду с обычным несением службы будут использовать так называемый метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру, – сообщили в ГИБДД.

Итак, уже с пятницу (и в выходные дни) сотрудники Госавтоинспекции Крыма в заранее определенных местах будут останавливать автомобили в специальных остановочных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом автоинспекторы по визуальным признакам оценят состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения (запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязность речи и т. д.) водителям незамедлительно разрешат продолжить движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, будут осуществляться процессуальные действия.

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Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Крым напоминает водителям:

За управление транспортным средством в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

За повторное совершение в течение года указанных выше правонарушений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

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