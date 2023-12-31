Госавтоинспекция Севастополя напоминает: ПДД надо соблюдать и в будни, и в праздники

На дорогах Севастополя будут выявлять нарушителей.

В период новогодних праздников сотрудники Госавтоинспекции Севастополя будут нести службу с максимальным привлечением личного состава. Рейдовые мероприятия запланированы на период всех праздничных дней в каждом районе города. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На особом контроле автоинспекторов – выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. Экипажи дорожно-патрульной службы будут приближены к местам проведения досуга детей и взрослых, зимнего отдыха, а также к выездам и въездам в город, пристальное внимание будет уделяться перевозке юных пассажиров и безопасности пешеходов. Кроме того, автоинспекторы ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, — отметили в УМВД.

Госавтоинспекция Севастополя обращается ко всем водителям с требованием быть предельно внимательными, соблюдать безопасные дистанцию и скоростной режим, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ГИБДД.