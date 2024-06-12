ГИБДД Севастополя подводит итоги операции «Мото». Сколько байков отправлено на штрафстоянку

В ходе рейда «Мото» с 7 по 9 июня было возбуждено 95 дел об административных правонарушениях в отношении 87 водителей, собственников и пассажиров мототранспортных средств.Об этом сообщили в Госавтоинспекции Севастополя.

За 3 дня было выявлено два мотоциклиста в состоянии опьянения, один из них повторно управлял транспортным средством в нетрезвом виде. 36 водителей, не имеющих либо лишенных прав управления транспортным средством, 24 управляли мотоциклом без мотошлема, также без полиса ОСАГО – семь. 33 единицы транспорта изъято и доставлено на специализированную стоянку. Три законных представителя несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за передачу права управления лицу, не имеющему водительского удостоверения (ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ), — рассказали в ГИБДД.

Рейд «Мото» направлен на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта. Также автоинспекторы провели профилактические беседы с мотоциклистами о необходимости использования шлемов и прочих средств защиты, и о важности соблюдения требований по регистрации автотранспортных средств и их своевременного технического обслуживания. Правоохранители призвали водителей соблюдать разрешенный скоростной режим и безопасную дистанцию с другими транспортными средствами.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что для управления мопедами необходимо иметь водительское удостоверение категории М. За управление мопедами без водительского удостоверения или необходимой категории предусмотрен штраф в размере до 15 тысяч рублей. За передачу мототранспорта несовершеннолетним, не имеющим водительского удостоверения, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Фото: УМВД по г. Севастополю.