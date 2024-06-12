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ГИБДД Севастополя подводит итоги операции «Мото». Сколько байков отправлено на штрафстоянку

ГИБДД Севастополя подводит итоги операции «Мото». Сколько байков отправлено на штрафстоянку

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 15:06 12.06.2024

В ходе рейда «Мото» с 7 по 9 июня было возбуждено 95 дел об административных правонарушениях в отношении 87 водителей, собственников и пассажиров мототранспортных средств.Об этом сообщили в Госавтоинспекции Севастополя.

ГИБДД Севастополя подводит итоги операции «Мото». Сколько байков отправлено на штрафстоянку

За 3 дня было выявлено два мотоциклиста в состоянии опьянения, один из них повторно управлял транспортным средством в нетрезвом виде. 36 водителей, не имеющих либо лишенных прав управления транспортным средством, 24 управляли мотоциклом без мотошлема, также без полиса ОСАГО – семь. 33 единицы транспорта изъято и доставлено на специализированную стоянку. Три законных представителя несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за передачу права управления лицу, не имеющему водительского удостоверения (ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ), — рассказали в ГИБДД.

ГИБДД Севастополя подводит итоги операции «Мото». Сколько байков отправлено на штрафстоянку

Рейд «Мото» направлен на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта. Также автоинспекторы провели профилактические беседы с мотоциклистами о необходимости использования шлемов и прочих средств защиты, и о важности соблюдения требований по регистрации автотранспортных средств и их своевременного технического обслуживания. Правоохранители призвали водителей соблюдать разрешенный скоростной режим и безопасную дистанцию с другими транспортными средствами.

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ГИБДД Севастополя подводит итоги операции «Мото». Сколько байков отправлено на штрафстоянку

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что для управления мопедами необходимо иметь водительское удостоверение категории М. За управление мопедами без водительского удостоверения или необходимой категории предусмотрен штраф в размере до 15 тысяч рублей. За передачу мототранспорта несовершеннолетним, не имеющим водительского удостоверения, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.

ГИБДД Севастополя подводит итоги операции «Мото». Сколько байков отправлено на штрафстоянку

Фото: УМВД по г. Севастополю.

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