Зима-холода в Севастополе. Сотрудникам Госавтоинспекции прибавилось работы

О «снежных» и «скользких» ДТП в Севастополе – ЗДЕСЬ. А сейчас о том, как сотрудники Госавтоинспекции Севастополя оказали помощь участникам дорожного движения в условиях зимних холодов.

В субботу поздно вечером (с 23 часов 45 минут) в районе села Поворотное на спуске к кольцу по направлению в село Фруктовое случился транспортный затор. Со снежными заносами не справились груженные фуры. Большегрузы парализовали движение с двух сторон дороги.

На заблокированном участке дороги всю ночь дежурили сотрудники ОСР ДПС ГИБДД, осуществляя регулирование дорожного потока автомобилей. С помощью тяжеловесной техники, дежурившей на сложных перевалах, организован подъем фур, которые не могли самостоятельно преодолеть сложный участок дороги, – сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В воскресенье утром, в 9:53 на спуске с Бельбека в село Орловку из-за крайне неблагоприятных погодных условий рейсовый автобус «Бахчисарай -Севастополь» съехал в кювет и не смог продолжить свое движение. С помощью буксировочного троса и техники ГБУ «Севастопольский Автодор», автоинспекторы осуществили эвакуацию пассажирского автобуса из снежного плена.

Усиленная работа по ликвидации последствий непогоды шла всю ночь и продолжалась все воскресенье. Экипажи ДПС сопровождали снегоуборочную технику и оказывали помощь водителям на самых сложных и заснеженных участках дорог.