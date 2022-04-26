 Госавтоинспекция Севастополя – об «аварийных» итогах недели

На прошедшей неделе на дорогах Севастополя произошло 11 ДТП, в которых 17 человек получили различные травмы, в том числе двое несовершеннолетних – 15-летний пешеход и 10-летний пассажир. Кроме того, за выходные дни зарегистрировано 6 дорожных аварий, пять из которых с водителями мототранспорта, пострадали 8 человек.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 513 административных правонарушений, в том числе 27 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 10 из которых повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, 64 водителя нарушили правила проезда пешеходного перехода, 19 выехали на встречную полосу движения в нарушение ПДД, — рассказали в Госавтоинспекции.

На этой неделе автоинспекторы проведут на дорогах Севастополя профилактические мероприятия «Бахус», «Тонировка», «Неплательщик», «Детское кресло», «Перевозчик», «Пешеходный переход» и «Нетрезвый водитель».